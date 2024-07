El Pla Obert de la Diputación de Valencia arranca con 30 proyectos aprobados que llegarán a ser 120 antes de agosto

Las primeras iniciativas, 25 financiadas totalmente, plantean obra nueva, adecuación de espacios, mejora del ciclo del agua y suministros

El Pla Obert d'Inversions de la Diputación de Valencia, dotado con 350 millones de euros para municipios y mancomunidades y considerado "el mayor plan de inversiones de la historia" de esta institución, ha arrancado su andadura con 30 proyectos aprobados, 25 de ellos financiados al cien por cien.

Estas propuestas, 24 correspondientes a ayuntamientos y 10 a comarcas, se dirigen principalmente mejora del ciclo integral del agua e instalaciones deportivas, ejecución de obra, adquisición de inmuebles destinados a servicios o dotaciones públicas, urbanismo, compra de suministros y maquinarias y adecuación de espacios.

Estas 30 primeras iniciativas, "preparadas ya para tramitarse y ejecutarse", serán 90 más a lo largo del mes de julio. De este modo, llegarán a las 120 aprobadas antes de agosto, teniendo en cuenta que este es "por primera vez" un plan de carácter cuatrienal con un plazo de presentación de solicitudes que "continúa abierto".

Así lo han indicado este martes el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó (PP), y la vicepresidenta primera de esta entidad y diputada de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix (Ens Uneix), en la rueda de prensa que han ofrecido para hacer balance de la puesta en marcha del Pla Obert d'Inversions e informar de los primeros proyectos aprobados.

Por el momento se han recibido 149 solicitudes: 92 correspondientes a obras, 45 a suministros y 12 a adquisición de bienes inmuebles por parte de los consistorios. De ese total, 30 son las ya aprobadas y 93 las que están en fase de concesión y se espera concretar durante este mes. Además, 26 están siendo revisadas.

Entre las solicitudes aprobadas están los 560.000 euros que destinará Montserrat a comprar un solar para uso municipal; los 500.000 euros presupuestados por Canals para renovar el campo de fútbol; y los 390.000 euros de Carcaixent para habilitar un edificio destinado a centro de servicios sociales. También se incluye un robot para limpiar piscinas destinado a El Palomar (5.000 euros); la instalación de la valla del polideportivo de Tous (15.000 euros); y la adecuación a la normativa de la piscina de Alfauir (15.000 euros).

Mompó ha asegurado que "más allá" de destacar "el esfuerzo inversor" que realiza la institución que preside, el objetivo es que este "se traduzca en mejoras reales en los pueblos y ciudades" valencianos. "Queremos que la noticia no se solo el esfuerzo económico que hace la Diputación sino que los municipios valencianos han sido capaces de ejecutar esa inversión. Queremos que el plan sea eficiente, eficaz y efectivo", ha apuntado.

El responsable provincial, que ha destacado que son las administraciones locales las que "eligen" las actuaciones para las que piden estas ayudas, ha subrayado como "novedad" que el Pla Obert d'Inversions ofrece la posibilidad de solicitarlas no en un periodo determinado sino "en cualquier momento de la legislatura". "Lo pueden hacer sin prisas, cuando tengan claro lo que quieren", ha remarcado.

"No hay que precipitarse" en la presentación, ha agregado Enguix en el mismo sentido, al tiempo que ha indicado que esa es la idea que se ha intentado transmitir a los alcaldes para que planteen con "tiempo suficiente" iniciativas que puedan tramitar y ejecutar "bien". "Es un plan abierto toda la legislatura", ha insistido, además de indicar que "la Diputación no quiere que el dinero se quede en sus arcas sino que llegue a los ayuntamientos".

Vicent Mompó ha añadido que esto habla del tipo de administración que quiere ser la Diputación de Valencia: "cercana, ágil, accesible y útil para todos los puebles de la provincia". "No solo está para financiar proyectos, también para ayudar a los ayuntamientos a que los ejecuten. No sirve de nada presupuestar inversiones si no somos capaces de ejecutarlas", ha apostillado el también alcalde de Gavarda.

"MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA"

Tras ello, ha considerado que los 30 proyectos aprobados ya con el Pla Obert d'Inversions demuestran que su equipo cumple "el objetivo de mejorar la calidad de vida de los valencianos" y ha afirmado que los primeros ediles están "satisfechos" con un "nuevo modelo" de plan que "acerca la institución al territorio y a sus problemas".

Natàlia Enguix ha resaltado las acciones llevadas a cabo para dar a conocer este programa de ayudas y sus características a través de diferentes jornadas. "Los cambios han de ser explicados y entendidos. Desde el principio hemos tenido claro que hay que hacer didáctico" el plan, con un "cambio importante de modelo".

"Hemos cumplido con la finalidad planteada para resolver las dudas que tenían los ayuntamientos, nuestros principales clientes. A ellos nos debemos y debíamos explicarles bien todo lo que queremos hacer", ha señalado. La vicepresidenta ha expuesto que el Pla Obert "pretende incentivar actuaciones muy importantes en materia de agua, zonas verdes, igualdad e infraestructuras", así como "reconocer proyectos innovadores que contribuyan a la transformación de los pueblos" y que tengan en cuenta la "perspectiva de género".

"LA FILOSOFÍA CORRECTA"

Enguix, que ha destacado también el "tiempo récord" en que se ha habilitado este programa, ha asegurado que "los 30 primeros proyectos aprobados han servido para comprobar que la filosofía planteada era la correcta". "Todas las actuaciones presentadas están muy claras", ha manifestado. "Los ayuntamientos han podido adaptar los proyectos al momento en que nos encontramos", ha añadido.

La titular de Cooperación Municipal ha apuntado que para cubrir el cien por cien de la subvención las propuestas presentadas deben estar "alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y ha comentado que se ha observado que los alcaldes han entendido que hay que trabajar en esa línea, "que va desde el agua hasta la igualdad", y mirando a Europa.