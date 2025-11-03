La Plaça del Llibre de València reúne a 6.000 asistentes y pide más apoyo institucional

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La decimotercera edición de la Plaça del Llibre de València ha reunido a alrededor de 6.000 asistentes y, a juicio de los organizadores, ha puesto de manifiesto "los graves consecuencias que comportan los recortes en el apoyo institucional a la cultura valenciana".

"Después de un año sin ninguna subvención por parte de la Generalitat Valenciana, la Fundació FULL y el resto de entidades organizadoras han tenido que afrontar una situación excepcional que ha condicionado tanto la preparación como la comunicación previa del acontecimiento", manifiestan los impulsores del evento.

Según exponen, la "falta de recursos" se ha traducido en una "reducción notable" y unas ventas "más modestas" a lo largo de la semana. Aun así, destacan que "el fin de semana demostró que la ciudadanía valenciana continua respondiendo con entusiasmo" porque "la Plaça del Llibre se llenó con colas de entrada en el Jardí Botànic, dejando claro que el interés por los libros en valenciano y por nuestra literatura continua muy vivo".

La Plaça del Llibre es "la mayor fiesta del libro valenciano", un espacio de encuentro entre autores, editores y lectores que contribuye a la normalización lingüística y a la difusión de la cultura propia. "A pesar de los dificultades", la organización valora positivamente haber podido llevar a cabo la decimotercera edición y agradece los numerosas muestras de apoyo recibidas.

Desde Fundació FULL reivindican la necesidad de un "compromiso real y estable" por parte de los instituciones públicas para garantizar la continuidad de "un proyecto que, año tras año, demuestra su impacto cultural, educativo y social". Sin este apoyo, advierten, iniciativas como esta "corren el riesgo de ver menguado su potencial y de dejar un vacío irreparable en el panorama cultural valenciano".

LIBROS MÁS VENDIDOS

Estos son los libros más vendidos en esta edición: 'Tirant. Cavalleria i imaginari' de Rafa Beltran (Publicacions de la Universitat de València); 'El capibara i els seus amics' de Carla Gracia y Pau Valls (Editorial La Galera); '29-O. Les hores del caos' de Sergi Pitarch (Editorial Bromera); 'És naufragi' de Magda Simó (Llibres de la Drassana); 'Contes en valencià' de Júlia Cantavella (Llibres de la Drassana).

Las actividades con más asistencia fueron 'Plaça del Camacuc', '29-O', 'Contes en valencià', 'Fugissera' y 'Tirant lo Blanch, cavalleria'.

Desde la organización miran ya hacia 2026 con la voluntad de continuar defendiendo el libro valenciano y con la confianza en que "las administraciones recuperen su papel fundamental en el apoyo a la cultura".