Planas critica que Vox "ha impuesto" a Pérez Llorca para presidir la Generalitat y ahora pone "condiciones adicionales"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valora la labor de Mercasa durante la dana, en rueda de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a 13 de noviembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido la convocatoria de elecciones en la Comunitat Valenciana y ha afirmado que "está claro que no es el PP quien ha decidido" que Juanfran Pérez Llorca sea su candidato a presidir la Generalitat, sino que "lo ha impuesto Vox y ahora estamos viendo condiciones adicionales" de esta formación.

"De Vox se puede esperar todo, diques, presas y también pecholatas si hace falta. Es decir, todo aquello que remite al concepto de la España que nunca ha existido y, sobre todo, la España que no queremos que nunca vuelva".

Así lo ha señalado, en una rueda de prensa este jueves en València, preguntado por las declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, en las que pidió a Pérez Llorca que se comprometa a exigir la construcción de "presas y diques" en la Comunitat Valenciana si los 'populares' quieren el apoyo de su partido para investirlo.

Planas ha señalado que el presidente en funciones, Carlos Mazón, ha dimitido "sin dar explicaciones y sin jsutificar en modo alguno su inacción" durante la dana del 29 de octubre. Así, Planas ha indicado que cuando acudió al funeral de Estado comprendió "la exigencia de responsabilidad y transparencia que todos los afectados, familias y las víctimas planteaban en aquel momento", que era "un clamor popular".

Como consecuencia, ha proseguido, Mazón dimitió y "ahora Vox ha peusto al candidato del PP", para después formular "condiciones adicionales".

El ministro ha agregado que no quiere que Vox tiene "como referencia" una España que no quiere que vuelva. "Los que vivimos lo que era el régimen anterior no deseamos una mirada hacia atrás. Que Vox tenga como referencia esa España y esté imponiendo el programa del próximo gobierno de la Generalitat nos lleva claramente a pedir elecciones en la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

Planas ha reivindicado que Vox y PP "se permitan dar la vuelta y negar uno de los factores fundamentales que ha producido un fenómeno tan extremo como la dana", en referencia al cambio climático. El ministro ha defendido que "no es mirando hacia el pasado como se construye el futuro, es mirando hacia delante y hacia arriba".