El planetario musical que une a Pink Floyd e imágenes del cosmos supera los 17.000 espectadores en el Hemisfèric

Archivo - El planetario musical 'Pink Floyd: the Dark Side of The Moon' del Hemisfèric supera los 17.000 espectadores

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El planetario musical 'Pink Floyd: the Dark Side of The Moon', que combina música de este grupo con imágenes del cosmos, ha superado los 17.000 espectadores desde su estreno el pasado 10 de julio en el Hemisfèric de València, con una ocupación media que "roza el 70 por ciento".

La proyección estará en la cartelera del Hemisfèric hasta el 31 de diciembre. Este puente de diciembre hay sesiones el viernes día 6 a las 19.00 horas, el sábado 7 de diciembre a las 20.00 horas y el domingo 8 de diciembre a las 19.00 horas, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El planetario musical 'Pink Floyd: The Dark Side of the Moon' en formato Fulldome 2D está diseñado por la banda de música británica. Gracias a las últimas tecnologías, el espectáculo combina imágenes del cosmos con la música del famoso álbum, "considerado uno de los mejores de la historia del rock".

Es un planetario sin narración en el que la música acompaña a las escenas de la Luna, del espacio, la Estación Espacial Internacional e imágenes tipo láser en movimiento, además de otras propuestas.

El público vive así una experiencia sensorial al ritmo de canciones míticas, como 'Time' o 'Money' y su sonido envolvente, mientras viaja a través del sistema solar proyectado en la pantalla cóncava del Hemisfèric.