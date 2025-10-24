Plena inclusión CV lanza una campaña para mejorar la comprensión y accesibilidad de los centros educativos

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Plena inclusión Comunitat Valenciana ha lanzado la campaña 'Estoy por ti, estoy por la accesibilidad cognitiva' dirigida al ámbito educativo, con el objetivo de mejorar la comprensión y accesibilidad de los colegios y centros educativos para todas las personas.

Como parte de la campaña, se ha elaborado un manual de señalización de accesibilidad cognitiva, pensado para hacer que los espacios escolares sean "más fáciles de entender", según ha indicado la ONG en un comunicado.

Este manual incluye recomendaciones sobre cómo colocar señales "claras", organizar la información de manera "sencilla" y usar recursos visuales que faciliten la comprensión de normas, rutinas y espacios dentro del centro educativo.

Además, se ha creado un repositorio digital de señales accesibles que los centros educativos pueden descargar gratuitamente desde la web de Plena inclusión CV.

El objetivo es que docentes, personal administrativo y alumnado puedan adaptar los colegios con criterios de accesibilidad cognitiva, promoviendo entornos "más inclusivos" y "comprensibles" para todas las personas. El manual y los recursos se enviarán directamente a los centros acompañados de orientación sobre su uso y buenas prácticas.

'Estoy por ti, estoy por la accesibilidad cognitiva', es una campaña que lleva en marcha varios años y a la que se suman diferentes sectores de la sociedad que requieren accesibilidad cognitiva. Personas con discapacidad intelectual visitan comercios, bibliotecas, o centros de salud para explicar la necesidad de esta accesibilidad.

El objetivo es que las personas con dificultades de comprensión puedan ser más autónomas y puedan participar en la sociedad, "como cualquier otra persona". La campaña refleja un "compromiso activo": "apostar por la accesibilidad cognitiva, enamorarse de ella y actuar para conseguirla".

En los centros educativos, esto significa que todos los estudiantes puedan entender los espacios, las normas y la información que necesitan para aprender y participar. "Queremos que los colegios y centros educativos sean entornos inclusivos y comprensibles. La accesibilidad cognitiva permite que el alumnado con discapacidad intelectual y cualquier estudiante pueda orientarse, entender y participar plenamente en su centro", ha señalado la responsable de accesibilidad y comunicación de Plena inclusión CV, Blanca Barberá.

La campaña forma parte de un proyecto más amplio que promueve la accesibilidad cognitiva en todos los ámbitos de la vida. "Se trata de una cuestión de derechos y Plena inclusión CV lleva años trabajando para hacerlos realidad", han apuntado.