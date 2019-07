El pleno del Ayuntamiento de Alicante aprueba la propuesta de PP y Cs de subir los sueldos de los ediles hasta un 10%

Publicado 11/07/2019 12:04:19 CET

ALICANTE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la propuesta del equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos para subir los sueldos de los concejales entre un 5% y un 10%.

La propuesta ha salido adelante con los 14 votos de PP y Ciudadanos, mientras que los dos ediles de Vox se han abstenido y los 13 concejales de PSPV, Compromís y Unides Podem han votado en contra.

Así, el alcalde, el 'popular' Luis Barcala, cobrará este mandato 72.104 euros brutos al año, 3.433 euros más; los concejales del equipo de Gobierno --7 del PP y 5 de Ciudadanos--, ganarán un 10% más, 59.099 euros brutos al año, la misma cantidad que percibirán los portavoces de los grupos municipales.

Por su parte, los concejales de la oposición con dedicación exclusiva tendrán una remuneración anual de 52.653 euros (+5%); mientras que quienes tengan una retribución sin exclusiva cobrarán 39.609 euros (+5%).

La portavoz del equipo de Gobierno, Maria del Carmen Sánchez, ha razonado la medida en que se trata de una "actualización salarial" que de media aumenta los sueldos un 7,5% y que llega tras la finalización del plan de ajuste para un ayuntamiento que bajó sus sueldos un 15%. "La mitad de lo recortado", ha señalado y ha definido la subida de "proporcionada y razonable".

Por su parte, la portavoz del grupo 'popular', Maria del Carmen de España, ha apuntalado que la subida se corresponde con la "dinámica de los ayuntamientos de Alicante" y ha acusado a la oposición de oponerse con "discursos débiles e hipócritas".

Asimismo, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha justificado la abstención en que no estaban de acuerdo "con toda la propuesta", ya que el partido apostaba por subir salarios solo a los concejales con responsabilidades de gobierno y para recuperar de forma "parcial" por la bajada "hipócrita y demagógica" que aplicó el exalcalde socialista, Gabriel Echávarri, ya que, a su juicio, en su mandato se amentaron los gastos públicos y subvenciones en "chiringuitos de compra de votos".

"NO ES UN PRIORIDAD"

Por su parte, los grupos de la izquierda han rechazado la subida porque no se trata de una "prioridad" para Alicante. Al respecto, Natxo Bellido, desde Compromís, ha alegado no estaban "cerrados al debate, pero no es una prioridad" y ha reclamado un aumento de asesores para que concejales del equipo de Gobierno y de la oposición puedan realizar su trabajo "ya sea fiscalizando o gobernando".

Desde Unides Podem, Xavi López, ha hablado de las dificultades de la ciudadanía y ha puesto de ejemplo que el diagnóstico del plan de inclusión de 2017 en el que se apuntaba que el 59% los hogares alicantinos tiene dificultades para llegar a fin de mes y que el 17% lo hace "con muchas dificultades", de media, y que en la Zona Norte, el Pla y Carolinas la dificultad llega al 30%.

"Y la renta es inferior a la media de valenciana y muy por debajo de la media del Estado", ha continuado López que ha reclamado anteponer a los sueldos de los concejales el registro del Ayuntamiento en la renta valenciana de inclusión para tramitar las ayudas a las 1.600 familias alicantinas que lo necesitan. "¿Cuándo se va a acabar el plan de ajuste para los vecinos?", ha cuestionado Xavi López al pleno.

Finalmente, desde el PSPV, Paco Sanguino, ha criticado que existe una "disparidad" entre el criterio de la actualización y los indicadores de Acción Social sobre Alicante 2018 y ha puesto como ejemplo que el Índice de Dependencia (IDG) "ha subido de 596 a 623 ciudadanos por cada 1.000 miembros". Y por ello, ha tachado de "sorprendente" que "la primera medida sea subida de sueldos".

Con todo, ha sostenido que es "propio de los representantes de públicos que reciban un sueldo", no obstante, ha reclamado que sea "armónico con los de la ciudadanía y poniendo atención a los más desfavorecidos".

Así, ha sostenido que para "dignificar la política" se puede hacer otorgando medios a los grupos políticos; facilitando la información y evitando la dejadez; haciendo partícipes a la oposición de los acuerdos fundamentales para el presente y el futuro; abandonando viejos modelos de alcaldes para promocionarse. "Hablando en plata, no vuelvan a las andadas", ha zanjado.