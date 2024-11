El Pleno de Castelló ratifica el acuerdo de cambio de denominación de la ciudad en su forma bilingüe

CASTELLÓ 5 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Pleno del Ayuntamiento de Castelló, correspondiente al mes de octubre, ha aprobado -con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV y Compromís- la ratificación de la decisión del acuerdo plenario de cambio de denominación del municipio en su forma bilingüe con la introducción de la forma castellana tras la recepción del informe de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Este acuerdo se remitirá a la Dirección General de la Administración Local.

Así mismo, se ha rechazado una enmienda de Compromís en la que proponía algunas puntualizaciones y pedía que se incluyera que la AVL tiene competencia para fijar las políticas lingüísticas correctas de toponimia valenciana, y que, en su informe, considera que la denominación correcta y adecuada desde el punto de vista histórico y lingüistico es Castelló de la Plana, y que si el Ayuntamiento decide, en contra de su criterio, aprobar la doble forma, la solución es Castelló de la Plana-Castellón de la Plana.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha destacado que el cambio de nombre de la ciudad "solo responde al interés partidista del PP para conseguir votos". "El PP sabe de la importancia para nuestra lengua de que el nombre sea Castelló de la Plana, por eso quieren hacerlo desaparecer para que el valenciano sea solo un diccionario en la estantería", ha dicho.

"Solo han seguido sus eslóganes que solo fomentan el odio hacia nuestra lengua y ahora traen una resolución que está incompleta y que hemos tenido que enmendar, pues quieren esconder lo que dice la AVL respecto a que el nombre es Castelló, y que lo que pretenden hacer va contra su criterio", ha reseñado Garcia.

"Dicen que quieren nuestra lengua, pero han desaparecido los cursos en valenciano y se relega a un segundo lugar en las redes sociales. No han hecho nada por nuestra lengua nada más que arrinconarla y el único espacio de prestigio que tiene lo quienre borrar", ha afirmado el portavoz de Compromís, quien ha advertido que "esto acabará en los tribunales porque las dos cosas que debían hacer para hacer el cambio -presentar el informe de un experto lingüista y escuchar a la AVL- las han incumplido de la manera más flagrante".

"LIBERTAD PARA EXPRESARSE EN LA LENGUA PROPIA"

Antonio Ortolá, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, ha indicado que el valenciano es "la voz de nuestros antepasados y parte esencial de lo que somos, pero el respeto por las lenguas ha de venir acompañado de la libertad para que cada uno se pueda expresar en la lengua que siente como propia y que las dos lenguas -el castellano y el valenciano- sean fondo de riqueza y convivencia".

"Por respeto al pasado y al futuro es fundamental que toda decisión lingüística se tome desde el consenso, respeto y libertad. Defendemos que ambas lenguas puedan coexistir, sean una fuente de riqueza compartida, pues la convivencia entre diferentes lenguas es posible y enriquecedora. Desde Vox defendemos la libertad en todos los espacios de la vida pública", ha añadido.

Por su parte, el socialista José Segura ha comenzado indicando que hubiera sido deseable que se hubiera retirado este punto del orden del día del Pleno y pedir una ampliación del plazo porque "tenemos el corazón y la cabeza con los afectados de la DANA", a lo que la alcaldesa ha respondido que el gobierno decidió mantener el punto para votación "puesto que el plazo legal es hasta el 8 de noviembre".

Respecto al cambio del nombre de la ciudad, Segura considera que el gobierno "ha priorizado sus intereses políticos pasando por encima de los científicos y culturales", y ha recordado que "solo el 6 por ciento de municipios de la Comunitat tienen la opción bilingüe". "A ustedes no les interesa lo más mínimo defender nuestra lengua, y el informe de la AVL es demoledor", ha subrayado.

No obstante, el socialista ha agradecido que se haya respetado el nombre solo en valenciano del Grau, "aunque no sabemos si es porque es más pequeño y tiene menos votos".

Finalmente, la concejala de Cultura, María España, ha recordado que no se elimina nada del nombre de la ciudad, "al contrario de lo que pasó cuando se perdió la forma en castellano". "Respetamos profundamente la opinión de la AVL, pero esta nos apunta que, en caso de elegir el bilinguismo, la forma adecuada sería la que utilizamos desde el primer minuto". "No es lo mismo estar en contra que tener un criterio diferente", ha añadido la concejala, quien ha señalado que las competencias de la AVL no son "decidir el nombre de un municipio".

El Pleno también ha aprobado por unanimidad la solicitud de inicio de evaluación ambiental y territorial estratégica de la modificación puntual número 1/2024 del Plan de Ordenación Pormenorizada de Castelló relativa a la ubicación del uso de estaciones de servicio después de que, en sesión plenaria, se aprobara una declaración institucional que mostraba la oposición a este tipo de usos en los núcleos urbanos de la ciudad.