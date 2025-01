El pleno de la Diputación de Alicante exige la retirada del registro de viajeros por sus efectos negativos en el turismo

PSPV y Compromís denunciado que el PP ha convocado un pleno "vacío" de contenido y para "cumplir el expediente"

ALICANTE, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado una moción presentada por el PP para reclamar al Gobierno de España la derogación del Real Decreto que regula desde el pasado mes de diciembre el registro de viajeros por su incidencia "negativa" en el sector turístico y le exige que consensúe con este una nueva legislación, así como la adopción de medidas que mejoren su capacidad competitiva.

La propuesta, que ha contado con el apoyo de Vox y los votos en contra de PSPV y Compromís, alerta de que la nueva norma sobre el registro documental e información de personas físicas o jurídicas tiene "un impacto extremadamente negativo en la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas, así como en materia de afectación a los derechos fundamentales de viajeros y consumidores relacionados con la protección de datos y la privacidad", según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, encargado de defender la moción, ha aseverado que el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre "genera inseguridad jurídica e imposibilidad de incumplimiento porque ignora la complejidad operativa que obliga a incorporar los 42 datos que se exige que den los viajeros y supone una falta de adecuación tecnológica y una carga administrativa desproporcionada, además de una vulneración de la normativa europea y una enorme desventaja competitiva frente a competidores internacionales".

Por todo ello, tal y como ha apuntado el diputado provincial, se insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a "establecer un canal fluido y constructivo con operadores turísticos y agencias de viaje y de alquiler de vehículos", al tiempo que exige que se facilite un marco proporcionado y equilibrado de obligaciones, que aporte, además, "plenas garantías de seguridad jurídica".

Pastor ha asegurado que la nueva norma "conlleva el rechazo de todo el sector turístico de España" y ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez "ha ignorado totalmente las peticiones de diálogo y aclaración" sobre una legislación que no tiene precedentes en otros países de Europa.

"El Real Decreto exige 42 datos al viajero frente a los 12 o 14 que pedía anteriormente", ha denunciado el representante provincial, quien ha recordado que tanto el Congreso como el Senado mostraron a instancias del Grupo Parlamentario del PP su rechazo a la aplicación de esta norma, "pronunciamientos que han sido ignorados completamente por el Gobierno".

La moción popular ha contado con el respaldo de la diputada de Vox, Gema Alemán, quien ha coincido en afirmar que el Real Decreto "tiene un impacto devastador en el turismo y supone un golpe brutal a la competitividad del sector y una burocratización extrema".

Por su parte, tanto Compromís como PSPV han votado en contra. El portavoz de la formación valencianista, Ximo Perles, ha señalado que la nueva norma "aumenta la burocracia, pero no supone un perjuicio concreto para el interés general".

Desde el grupo socialista, la diputada Yolanda Seva ha defendido la legislación "porque es un instrumento de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado". Asimismo, ha argumentado que con esta medida "se ha modernizado" el registro de pernoctaciones, que data de 1959, "y en este momento se solicitan 13 datos nuevos, cuando anteriormente se pedían once", así como el de alquiler de vehículos. Finalmente, ha insistido en que "dar datos no supone perder el tiempo porque es una cuestión de seguridad nacional y es compatible con la ley de protección de datos".

PLENO "VACÍO"

Desde PSPV y Compromís han denunciado en sendos comunicados que el PP ha convocado un pleno "vacío" de contenido, para "cumplir el expediente" y han lamentado que tiene "paralizada", "en punto muerto" y "sin perspectivas" a la institución.

El portavoz del PSPV, Vicente Arques, ha considerado que este pleno ha tenido el fin de "cumplir el expediente. Este es el mejor ejemplo de que la Diputación está paralizada y no la dirige nadie", ha dicho Arques, que ha mantenido una reunión con Ximo Perles para tratar la "parálisis" de la institución.

"Convocan un pleno en el que se demuestra que si la oposición no presenta mociones, no tiene contenido. Además, el PP de Toni Pérez solo presenta una moción, que se la han preparado desde Madrid. Son tan vagos que ni siquiera le han dado forma para la provincia de Alicante", ha criticado el portavoz socialista, que ha tildado de "inoperante" la gestión del presidente de la Diputación.

A su juicio, "la desidia del PP está lastrando la gestión de la institución provincial hasta el punto de que no se tratan temas cruciales para los municipios de Alicante. Aún estamos esperando el foro de alcaldes, que el consejo económico y social se reúna con contenido, que la comisión para mejorar las bases de las subvenciones empiece a hacer propuestas de mejora".

Arques ha vuelto a afirmar que "los socialistas volvemos a tender la mano a Toni Pérez para trabajar para los municipios de la provincia de Alicante. La soledad que han demostrado en la aprobación del presupuesto habla por sí solo. Seguiremos luchando para que la parálisis se convierta en movimiento".

Por su parte, Perles ha criticado que el gobierno de Toni Pérez "mantiene la Diputación paralizada y sin proyecto para la provincia" y "el primer pleno del año, con ocho puntos en el orden del día sin ninguna propuesta, lo demuestra".

"Esto demuestra que la Diputación de Alicante está completamente paralizada y que no hay un liderazgo político que impulse iniciativas ni soluciones", ha dicho Perles, quien ha añadido que la situación de estancamiento "no es nueva".

Según el portavoz valencianista, "esta inacción política no solo frena proyectos clave para los municipios de la provincia, sino que pone de manifiesto la incapacidad del gobierno de Toni Pérez para gestionar con responsabilidad los recursos públicos que deberían mejorar la vida de nuestros pueblos".

Desde Compromís lamentan que la Diputación haya comenzado 2025 igual que terminó 2024: "en punto muerto y sin perspectivas de cambio". El portavoz de Compromís ha denunciado que este "bloqueo político es insostenible" y ha exigido al gobierno provincial que se "ponga a trabajar para revertir la situación".

"2025 no puede ser otro año perdido. Los municipios de la provincia no pueden esperar más a que la Diputación asuma su papel con seriedad y compromiso", ha afirmado Perles y ha advertido: "Si el PP no es capaz de liderar esta institución, que lo reconozca y deje la gestión en manos de perfiles que tengan la capacidad y la voluntad de impulsar los proyectos que la provincia necesita. De lo contrario, esta parálisis continuará perjudicando gravemente a nuestros municipios y a su ciudadanía".