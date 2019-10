Podem afea a Ábalos su defensa de la ampliación de la V-21 y apuesta por volver a llevarla al Congreso

Publicado 10/10/2019 12:46:52 CET

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podem rechaza la postura del ministro de Fomento en funciones y 'número tres' del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos, favorable a la ampliación de la V-21 de València y apuesta por volver a presentar iniciativas en el Congreso para exigir la paralización de las obras.

Después de que Ábalos asegurara este 9 d'Octubre que "Madrid no impone nada" en el proyecto, el secretario de Análisis Político de Podem, Ferran Martínez, ha criticado que la postura del ministro "no se corresponde con la realidad" porque la ampliación depende directamente de Fomento aunque la impulsara el anterior gobierno del PP.

"Ábalos no tiene razón; es una competencia estatal y es Fomento quien dirige las obras, otra cosa es que su partido se haya sumado a la derecha", ha subrayado en declaraciones a Europa Press, tras la iniciativa de Podem y Compromís a favor de la paralización que el PSPV no apoyó en Les Corts.

El diputado 'morado' también ha reprochado a Ábalos que "no se corresponda con la realidad" al meter a Compromís y Unides Podem "en el mismo saco", pues la coalición "ha cambiado su postura" y su partido "ha defendido la huerta desde el primer momento".

Podem ha "mantenido esta posición" tanto en el Ayuntamiento de València como en Les Corts y en el Congreso, donde la diputada Rosana Pastor llegó a "estar meses persiguiendo a Ábalos" --ha recalcado-- para que paralizara la ampliación y llevó a representantes de la sociedad civil como Per l'Horta.

En esta línea, ha defendido que Podem "siempre ha abogado por revertir el proyecto", al entender que no supone "ninguna solución a ningún tipo de problema: "No es cierto que haya colapso en la entrada a València, y ampliarla lo único que hace es incrementar aún más el uso del coche", ha aseverado, rechazando que pueda ayudar a reducir la siniestralidad porque "no hay ningún estudio que diga eso".

Y ha lamentado, por contra, que "los 20 millones de euros de este proyecto se podrían dedicar a otras actuaciones mucho más eficientes en movilidad", como mejorar la red de trenes de Cercanías. El Gobierno "opta por un proyecto que se carga una parte de la huerta", ha enfatizado, lo que ve como una muestra de que "el PSOE se ha alineado con PP, Ciudadanos y Vox".

Por todo ello, Podem quiere seguir "apretando todo lo posible", ahora de nuevo con iniciativas en contra en el Congreso en las que espera que se sume Compromís para tener "el apoyo más amplio posible". Y "que no se quede solo en la V-21, sino que galvanice otras reivindicaciones relacionadas con el territorio".

"NUDO DE INTERESES" EN EL PUERTO

Entre estas actuaciones figura la ampliación del puerto de València. Ábalos afirmó este miércoles que el Gobierno "hará lo que tenga que hacer desde el punto de vista legal", para lo que estudiarán si es necesaria una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) que sustituya a la vigente de 2007, tras los cambios en el proyecto de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) adjudicado a la naviera MSC.

Al respecto, el diputado de Podem ha insistido en que la nueva DIA es necesaria porque ha cambiado el proyecto, mientras sus responsables "se aferran que los límites son los mismos". Ha advertido así sobre "la inversión pública de muchísimos millones de euros para un impacto medioambiental que sería una bomba; peligrosísimo", sumado a actuaciones relacionadas como el acceso norte al puerto o la Zona de Actuación Logística (ZAL).

En este contexto, ha llamado a "situar el debate en deshilvanar el nudo de intereses en torno al puerto, que tiene que ver con MSC pero también con empresarios valencianos muy importantes que pueden determinar la posición de determinados partidos". Y, sobre todo, "ver hasta dónde beneficia a la ciudad y genera costes para la sociedad, en el medioambiente y especialmente en la costa".