Podem estará "muy vigilante" ante el "aumento" de partidas nominativas de los presupuestos: "No nos parece justificado"

Podem ha advertido este lunes que estará "muy vigilante" con que se ejecute lo acordado para los presupuestos de la Generalitat de 2019, "especialmente con todo lo que supongan las partidas nominativas", ya que registran un "aumento" que a la formación morada no le "parece justificado en absoluto", en concreto en la Presidencia del Consell.

Así lo han manifestado el secretario general de Podem, Antonio Estañ, y la secretaria de Políticas Públicas, Rocío Segura, en una rueda de prensa después de la reunión de la ejecutiva de Podem.

Estañ ha insistido en que la valoración del acuerdo de presupuestos --de Podem con PSPV y Compromís-- es "positiva" para la formación morada "en tanto que seguimos acercándonos a la media estatal en inversión social". En la misma línea, Segura ha destacado que Podem ha "conseguido arrancar medidas muy importantes", como la ampliación del copago farmacéutico o la ampliación del parque publico de vivienda, así como "cuestiones de pymes para mejorar todo el tejido económico".

No obstante, ha puntualizado que desde su partido van a "seguir vigilantes de este acuerdo" y que "el proceso de los presupuestos no ha acabado aquí". Así, ha indicado que los diputados de la formación ahora revisarán que, "efectivamente, todo lo acordado se ve reflejado en ese presupuesto".

Por tanto, en Podem tienen por delante "una semana de trabajo de análisis para revisar que todo se cumpla", ha explicado, antes de añadir que además el partido ha abierto desde la semana pasada un proceso participativo para recoger enmiendas "fuera de Les Corts" y que "colectivos y personas de los municipios hagan llegar sus demandas".

ENMIENDAS A PARTIDAS "QUE NO ESTÉN CLARAS"

"Vamos a estar muy vigilantes, especialmente con todo lo que supongan las partidas nominativas, para que no se puedan dar subvenciones a dedo. En caso de detectar cualquier partida o cuestión que no esté clara, haremos la enmienda pertinente. Aún no hemos podido revisar que se haya grabado todo correctamente, esta semana nos vamos a dedicar especialmente a eso", ha explicado.

En la misma línea, Estañ, preguntado por si hay un "descontento" con algún aspecto de los presupuestos, ha reconocido que sí hay "cuestiones que no gustan" y que "tienen que ver con ese aumento de las partidas nominativas". "Como poco, siempre tenemos que analizarlas porque no es una forma que nos gusta", ha agregado, antes de precisar que, por ejemplo, han observado este aumento en la dotación de Presidencia y que concretarán otros ámbitos a lo largo de la semana.

La formación morada debe ahora "atender a las explicaciones para ver si tienen justificación política o no" esas partidas nominativas, ha subrayado. "De momento, no la tienen", ha advertido, antes de señalar que hay que "pensar cuáles son y, sobre todo, hacia dónde se destinarán esas partidas". "Aún es pronto, pero sí que es cierto que no nos parece justificado un aumento de partidas nominativas, en absoluto, sobre todo, tan cerca de elecciones", ha apostillado.

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

Asimismo, se ha referido al proyecto de la ley de acompañamiento, que ha asumido la observación realizada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) en relación al personal a extinguir, el que se incorpora a la administración tras la reversión de un servicio privatizado.

"Tendríamos luego que entrar en cuestiones vinculadas a la ley de acompañamiento, donde también estamos analizando. También estamos analizando el informe del Consell Jurídic Consultiu, estamos en ese momento de estudio de cuáles son las mejores fórmulas para mejorar tanto los presupuestos como la ley de acompañamiento", ha indicado.

El secretario general de Podem ha abogado por la "fórmula" que se ha seguido en la reversión de Alzira, "en los casos en los que sea asimilable". "No nos parecería justo que en algunos colectivos se tomara una decisión y en otros se tomara otra; pensamos que si se ha llegado al concepto de laboral a extinguir, como en el modelo de Alzira, tendría que seguirse en el resto de colectivos, respetando la legalidad y la igualdad de oportunidades, pero no privilegiando unos colectivos sobre otros", ha remarcado.

"Lo que nos preocuparía es, cuando en los presupuestos del año pasado se acordó por unanimidad que los bomberos forestales entraran a la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, estamos viendo cómo ahora se les está poniendo pegas o hablando de otras alternativas. Estamos reuniéndonos tanto con Abogacía como con las diferentes secciones del Consell que estén afectadas por estos casos para buscar una fórmula equitativa con los diferentes sectores", ha agregado.

Además, Estañ ha confirmado que Podem presentará enmiendas para incorporar "algunas medidas" que no consiguieron "arrancar en ese acuerdo de mínimos" para los presupuestos. "Una de ellas sería la tasa turística, que efectivamente vamos a plantear. También lo que corresponde a ingresos que puedan seguir mejorando el sector turístico y el modelo productivo", ha avanzado.

BONIG, UNA "IMITACIÓN DE BAJA CALIDAD" DE CASADO

Por otro lado, Estañ se ha referido a que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, haya explicado que los 'populares' estudian iniciar la vía contencioso-administrativa contra los presupuestos de la Generalitat para 2019.

"Es algo que no nos sorprende, por lo que está haciendo Pablo Casado a nivel estatal, tratando de plantear la paralización de, entre otras medidas, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional o denunciar los presupuestos en Bruselas. Bonig, como una imitación de baja calidad, también pretende denunciar estos presupuestos que suponen mejoras, como es la dinámica del PP en los cuatro años que llevamos de legislatura, donde cada vez que hay un avance lo denuncia ante el tribunal", ha lamentado.

Para Estañ, "el PP, por A o por B, siempre está en los tribunales". Por ello, ha instado a los 'populares' a que "trabajen en el lugar donde deben trabajar, que es en Les Corts o en el Parlamento, y que no judicialicen absolutamente todo lo que nos les parece bien, que es su forma de trabajar habitual".