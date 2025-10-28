Polémica en el pleno de València por un cartel de Grezzi alusivo a la dana que Catalá pide retirar y el edil se niega

Imagen del pleno del Ayuntamiento de València con la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, en la presidencia y el edil de Compromís Giuseppe Grezzi en el atril con el cartel alusivo a la dana. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de València celebrado este martes, el ordinario de octubre, ha vivido un momento de tensión entre la alcaldesa, María José Catalá (PP), y el representante de Compromís Giuseppe Grezzi cuando este ha criticado la gestión del equipo de gobierno local por la dana y ha colgado del atril tras el que hablaba una imagen de la primera edil recibiendo un beso del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón (PP) junto a la hora en la que se recibió el mensaje de alerta el 29O y la frase: 'Ni oblit ni perdó'.

La polémica se ha producido durante el debate del punto referido a las tarifas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Catalá ha pedido a Grezzi que retirara ese cartel, pero el concejal se ha negado apuntando que el reglamento del pleno no le impedía mostrarlo y diciendo a la alcaldesa que bajara ella misma de su asiento para quitarlo. Catalá le ha reiterado su petición en varias ocasiones y Grezzi se ha negado.

Entonces, la responsable municipal ha pedido al secretario del consistorio que leyera el reglamento para aclarar la situación. Una vez leído, el representante de Compromís ha reiterado que no incumplía esas reglas y Catalá ha aseverado que si no se quitaba el cartel este grupo se tendría que atener a las consecuencias.

Grezzi, que en la camisa ha exhibido una pegatina pidiendo la dimisión de Mazón, ha arrancado su turno para hablar de las tarifas de la EMT haciendo mención a la dana y a la actuación de la alcaldesa ante ese temporal, cuyo aniversario se cumple este miércoles. "Catalá, a usted las víctimas de la dana se la traen al pairo", ha dicho el concejal, que ha censurado la "hipocresía" y el "cinismo" y ha criticado que el Ayuntamiento no haya "programado ningún acto en los pueblos --de la ciudad afectados--".

La alcaldesa ha dicho a Grezzi que Compromís "tiene una portavoz" para poder transmitir lo que el edil quería expresar y le ha recordado que tenía la palabra para hablar de EMT, por lo que le instado a "ceñirse" a eso. El edil ha continuado con sus alusiones a la dana e indicando a Catalá que "dejó abandonadas" a los afectados antes de continuar hablando de esas tarifas.

Al llegar el segundo turno de palabra y antes de intervenir de nuevo Grezzi, la alcaldesa le ha invitado de nuevo a retirar el cartel. "Entiendo que usted no tendrá a bien atenderlo, pero como presidenta tengo la obligación de recordárselo. A efectos de mantener el decoro durante el desarrollo de las sesiones plenarias no se admirará la exhibición de carteles, pancartas o rótulos" y "si se incumpliera esta prohibición, la presidenta ordenará su retirada. Le ruego que lo retire por su propia voluntad", ha expuesto.

"NO, NO CONTINUEMOS"

Grezzi ha dado las gracias por esa precisión y ha emplazado a seguir el debate. "Continuemos", ha declarado, a lo que Catalá ha respondido: "No, no continuemos. La presidenta del pleno no ha dicho que continuemos". El concejal la ha invitado entonces a quitar ella el cartel si quería, además de señalar que la prohibición afecta "a las pancartas del público" y no a las de concejales.

El secretario del pleno ha intervenido para "aclarar" la situación, leyendo el artículo del pleno que regulan la exhibición de carteles y pancartas, en espacios reservados al público, y el referido a las llamadas al orden por parte de la Alcaldía a "cualquier concejal". Tras ello, Catalá ha pedido a Grezzi, "por segunda ocasión", que retirara el cartel.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha tomado la palabra para manifestar que con la explicación del secretario "ha quedado muy claro" que reglamento aluda a "cuestiones del público" y decir que en el pleno se han exhibido otras pancartas que no se han quitado. "Otra cosa es que quiera hacer un uso arbitrario de su poder, una interpretación que no es la que el secretario acaba de leer", ha indicado a Catalá.

"ASUMIR LAS CONSECUENCIAS"

La alcaldesa ha insistido en pedir que se retirara y ha remarcado que si no se hacía, se tendrían que "asumir las consecuencias" y ha dado de nuevo la palabra a Grezzi para seguir hablando de la EMT. "También asumirá usted sus consecuencias", ha aseverado este concejal, que no ha descartado acudir a instancias judiciales.

La primera edil ha preguntado si eso era "una amenaza" y le ha pedido retirarlo, a lo que el concejal ha accedido aunque ha remarcado que hará "valer todos" sus "derechos frente a la ley" ante un "abuso del reglamento".

"Creo que lo que acabamos de vivir demuestra que el espacio público importa, que los gestos y las imágenes importan" y que "a veces las imágenes molestan. Viene a demostrar que en este pleno y de manera constante la vara de medir depende de lo que le interesa a la persona que dirige" la sesión, ha comentado el portavoz del PSPV. Borja Sanjuán.

"EN TODO MOMENTO"

Antes del pleno y en alusión a la dana, el portavoz del gobierno local y del PP, Juan Carlos Caballero ha recordado a las víctimas, 17 en València, y ha recalcado el compromiso de ese ejecutivo por "una ciudad mucho más segura, más resiliente, comprometiéndonos a tener en cuenta todo lo aprendido durante todo este año".

Caballero ha asegurado que el consistorio y su alcaldesa han estado "en todo momento con los vecinos afectados por la dana, comprometiéndose, escuchándoles, mostrando empatía, pisando las calles, hablando con ellos y tomando medidas para poder recuperar la normalidad en las pedanías". Ha dicho que eso se echa "en falta por parte del Gobierno, que no ha tenido la decencia ni la dignidad de pisar las calles de las pedanías afectadas ni sentarse con vecinos".

El edil ha recalcado que fue la alcaldesa quien recordó a Moncloa y a la Delegación del Gobierno que "se habían olvidado de invitar al funeral de Estado a los alcaldes pedáneos".

Desde Vox, José Gosálbez ha lanzado "un mensaje de reconocimiento y cariño a las víctimas" y ha considerado que ese "drama" ha demostrado "claramente el absoluto fracaso del sistema autonómico español, que crea desigualdad y división", y "el fracaso del Gobierno de Sánchez, que dejó absolutamente abandonados a los valencianos".

El portavoz de PSPV ha señalado que los actos del equipo de Catalá en este primer aniversario de la dana son "una burla a todas las personas que lo perdieron todo" el 29O y ha afirmado que las administraciones públicas valencianas representan a los ciudadanos de València "mal" y "poco". "Este ayuntamiento tampoco estuvo a la altura ni antes, ni durante, ni tristemente después", ha dicho, además de emplazar a Catalá a pedir "perdón" por "lo que no hizo"