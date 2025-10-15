La Policía Nacional impartirá charlas sobre seguridad en los centros de mayores de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional iniciará este jueves en Juan XXIII una ronda de charlas sobre seguridad en los 19 centros de mayores municipales de la ciudad de Alicante para "prevenir que este colectivo vulnerable sea víctima de estafas y otros delitos" e "informar sobre cómo actuar si se producen".

La campaña se inscribe en el marco del Plan Mayor y la han presentado este miércoles el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, el comisario jefe provincial, de Alicante, Manuel Lafuente, y la concejala de Mayores, Begoña León, en un acto al que han asistido representantes de los centros de mayores del municipio.

Este año, como novedad, se impartirán talleres para aprender a utilizar las aplicaciones Alertcorps y el DNIe, junto con casos prácticos, según ha indicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La edil ha destacado que estas charlas van a impartirse en todos los centros municipales de mayores, que cuentan con cerca de 27.000 socios, y ha agradecido al Cuerpo Nacional de Policía "su implicación para proteger a nuestros mayores, que son un colectivo especialmente vulnerable".

León ha señalado que "es una iniciativa con una importancia crucial y que cada año se adapta a la actualidad, ofreciendo a los mayores información y medidas de prevención ante las estafas más habituales, que van evolucionando, y cómo protegerse para garantizar su seguridad".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha expuesto que el Plan Mayor es una iniciativa puesta en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad hace ya diez años y que su objetivo es "la seguridad de los mayores frente a todo tipo de delitos, incluida la ciberdelincuencia, y que este colectivo sea consciente de que la Policía Nacional está aquí para atenderle ante en cualquier circunstancia".

De otro lado, el comisario jefe provincial ha incidido en que el colectivo de mayores es "extenso y vulnerable, expuesto a la velocidad a la que avanza la sociedad y también las estafas", al tiempo que ha resaltado que la Policía Nacional "tiene las herramientas necesarias para ayudarles y darles pautas para que sean más precavidos en casa, en la calle y en la red".