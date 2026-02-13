Un policía salva a siete personas en el incendio de Xàbia (Alicante): "No podía estar parado"

El agente 64 de la Policía Local de Xàbia junto al edificio de la vivienda incendiada - EUROPA PRESS

ALICANTE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El agente número 64 de la Policía Local de Xàbia (Alicante) logró este jueves salvar la vida de siete personas en el incendio de una vivienda de un edificio de la zona del Arenal, donde murieron una mujer de 71 años y un hombre de 42 y fueron desalojados 40 residentes. Así, ha reconocido que "no podía" estar "parado" ante lo que estaba sucediendo.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes, el policía ha explicado que estaba de patrulla junto a una compañera cuando sobre las 16.00 horas recibieron el aviso del fuego en este bloque, denominado Jávea Park y ubicado en la avenida París.

Según ha relatado, fueron los primeros en llegar a la zona, donde observaron que había un inmueble de la segunda planta del edificio que estaba en llamas. En un primer momento, intentó acceder por la escalera, pero solo pudo llegar hasta el rellano del primer piso por la acción del fuego.

También ha detallado que gracias a la grúa de un pintor pudo acceder a la cuarta planta, donde había una pareja "muy asustada", para rescatar a estos vecinos del balcón, y ha indicado que mientras revisaba el domicilio escuchó a una mujer que pedía ayuda y, tras abrir la puerta, salió a un pasillo.

Allí, a pesar de las dificultades por la falta de visibilidad que generó el humo, pudo acercarse donde estaban ella y otras cuatro personas y, finalmente, logró rescatar a estos cinco residentes, dos de ellos menores, que fueron puestos a salvo con ese montacargas.

El agente ha aseverado que la situación era de "caos" y que también hubo gente que ayudó "mucho", incluso con mangueras o cubos de agua para tratar de sofocar el incendio, si bien el fuego era "tan agresivo que no se podía parar".

Del mismo modo, ha reconocido que se siente "bien" por esta acción y que tenía que intentar el rescate, ya que, según ha recalcado, les dijeron que "los bomberos iban a tardar 30 minutos" y "no podía" estar ese tiempo "parado".

El policía ha señalado que, tras el incendio, ha podido hablar con las personas que rescató y que incluso se ha hecho una foto con una de ellas, un niño de cinco años al que auxilió.