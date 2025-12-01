Polo dice que no ha visto la entrevista de Pradas y que "por supuesto" que la CHJ actuó correctamente el 29O

Archivo - El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha afirmado que no ha visto la entrevista en televisión de la exconsellera Salomé Pradas y ha defendido que "por supuesto" que el organismo estatal que dirige actuó correctamente en la dana.

"Ya hemos dicho mil veces lo que hizo la Confederación ese día, es que no hay nada más que añadir", ha zanjado, y no ha querido entrar en la petición de Vox de construir más presas y obras hidráulicas.

Así lo ha manifestado a los periodistas a su llegada a una jornada técnica sobre la reconstrucción tras la dana en la Universitat Politècnica de València (UPV), preguntado por la entrevista de Pradas que emitió este domingo laSexta, por si cree que la CHJ actuó correctamente y por la petición de Vox al nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), de comprometerse a exigir más presas y obras hidráulicas.

En la entrevista, la que fuera consellera de Interior durante la dana aseguró que no esperó al entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para enviar el ES-Alert, y cargó contra la CHJ y la Aemet por "no dar información en tiempo real" durante la dana del 29 de octubre de 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.