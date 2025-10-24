El portavoz de EU-Podem en Alicante recurre ante el TSJCV la sentencia del pleno de junio, donde ni intervino ni votó

Archivo - El portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, en una imagen de archivo - JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de la ciudad sobre su participación en el pleno de junio, donde ni intervino ni votó.

Así, se opone a que el juez desestimara su recurso contra la resolución del alcalde Luis Barcala en la que dictó como cuestión previa a la sesión ordinaria del 26 de junio que Copé no podía participar, ni intervenir ni votar en ella al estar en situación de permiso por guarda con fines de acogimiento de un menor.

En ese fallo, fechado a 30 de septiembre de 2025 y consultado por Europa Press, el juzgado consideró que la resolución del primer edil fue "ajustada a derecho" y no apreció que se hubieran vulnerado derechos fundamentales. Barcala celebró que una "segunda sentencia" dijera a Copé que "no" tenía "razón", mientras el concejal de la coalición avanzó que presentaría un recurso ante el alto tribunal valenciano.

Desde EU-Podem han concretado, en un comunicado, que el recurso de apelación "denuncia que la decisión del alcalde vulnera el derecho fundamental a la participación política y desincentiva la corresponsabilidad familiar entre los cargos públicos".

Asimismo, han sostenido que parlamentos como Les Corts y ayuntamientos como los de Madrid o Benidorm "permiten el voto telemático en casos de permisos por nacimiento o cuidado de un menor". Copé considera que el juzgado "avaló la decisión del alcalde" de "impedir" su participación en el pleno mientras disfrutaba de ese permiso.

MOTIVOS

La coalición ha indicado que el recurso se sustenta en "fundamentos" como un "error en la interpretación del Derecho, en relación con las consecuencias del ejercicio de permisos por nacimiento y cuidado de un menor de los cargos electos".

También en la "inexistencia de norma que prevea la suspensión del mandato representativo de cargos públicos durante dichos permisos", la "aplicación analógica indebida de normas laborales a situaciones de naturaleza representativa y electiva" y la "vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, relativo al ejercicio del cargo público en condiciones de igualdad".

En este sentido, desde EU-Podem han agregado que "el escrito de apelación subraya que no existe ninguna norma que permita suspender el mandato representativo de un cargo público por ejercer un derecho de conciliación" y "critica que se hayan aplicado criterios laborales a un ámbito, el de la representación política, que tiene una naturaleza jurídica completamente distinta".

"El ejercicio de los derechos de conciliación no puede ser motivo para privar de voz y voto a un concejal elegido democráticamente", ha señalado el grupo municipal, que reitera que los reglamentos de Madrid o Benidorm "reconocen explícitamente la participación y voto de concejales en situación de permiso por nacimiento o cuidado de menor".

COPÉ: "RETROCESO DEMOCRÁTICO"

Por todo ello, Copé solicita al TSJCV que "revoque la sentencia impugnada y declare nula la resolución del alcalde, restableciendo" su "derecho" a "participar, intervenir y votar" en el pleno del Ayuntamiento de Alicante "en igualdad de condiciones" que "el resto de concejales y concejalas".

"Defenderemos hasta el final que ningún cargo público vea limitado su mandato por ejercer su derecho a cuidar y conciliar. Este caso marca un precedente importante para la democracia y para la igualdad real en las instituciones", ha afirmado Copé.

Y ha remarcado: "Impedir a un concejal votar en el pleno mientras ejerce un permiso de acogimiento es un retroceso democrático y un obstáculo a la conciliación. No se puede penalizar la paternidad responsable."

"Lo que está en juego es el derecho de cualquier representante público a cuidar sin ser apartado de sus funciones. La democracia no puede penalizar el cuidado, tiene que protegerlo", ha añadido el portavoz de la coalición.

Con este recurso, EU-Podem ha detallado que busca que el TSJCV "establezca una doctrina clara que garantice la plena compatibilidad entre el ejercicio de los derechos familiares y la representación política en todo el País Valencià".