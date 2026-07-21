El PP afirma que el viaje de Llorca al Mundial costó "0 euros a los valencianos" y PSPV y Compromís exigen las facturas

Imagen del estadio durante la final del Mundial disputado por España y Argentina. - Martin Rickett/PA Wire/dpa

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha hecho hincapié en que el viaje que realizó el pasado fin de semana el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a Nueva York para asistir a la final del Mundial de fútbol "ha costado cero euros a los valencianos" y no ha salido de las arcas del ejecutivo autonómico. El portavoz no ha precisado quién ha abonado la entrada y la estancia y ha dicho desconocer "en calidad de qué ha conseguido" ese abono el también líder del PPCV.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en los pasillos de Les Corts, después de que tanto PSPV como Compromís hayan exigido explicaciones sobre los gastos de ese viaje. Fuentes de la Generalitat aseguraron el pasado viernes que Llorca viajó al partido entre España y Argentina invitado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que se había costeado los gastos.

Entre los grupos de la oposición, el síndic socialista, José Muñoz, ha explicado que su grupo ya ha registrado una solicitud de documentación sobre el viaje, al considerar que hay "contradicciones" sobre cómo consiguió Llorca la entrada: si "como 'president' o como personal particular".

Por eso ha exigido al jefe del Consell que lo aclare y que haga públicas todas las facturas asociadas al viaje y a la entrada, que, según él, "puede costar en torno a 24.000 dólares". Ha reclamado saber si Llorca se ha valido de "contactos informales relacionados con su puesto" para conseguir la entrada o si se la envió directamente la RFEF.

Muñoz ha señalado que es "curioso" que Llorca fuera "el único presidente autonómico" en asistir al partido del domingo, al tiempo que ha destacado que también asistió al estadio neoyorquino el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, y "hermano de la consellera Marian Cano". "Llegaremos hasta las últimas consecuencias e iremos a la justicia si no hay explicaciones", ha advertido.

En concreto, los socialistas han pedido tener acceso a todos los gastos realizados por cualquier concepto relacionado con la asistencia de Llorca y de un acompañante de este, así como una copia de todas las facturas y demás documentos acreditativos. También han solicitado una copita de todas las comunicaciones entre la RFEF y Presidencia.

Desde Compromís, Joan Baldoví ha avanzado que su grupo registrará este martes una iniciativa para solicitar documentación sobre el viaje, ya que también cree que hay "demasiadas contradicciones" sobre cómo Llorca consiguió la entrada y sobre quién la ha pagado.

Al respecto, ha cuestionado si "lo ha pagado él o se la ha pagado una empresa donde Vicente Ordaz [secretario autonómico de Comunicación] tiene algún tipo de vinculación familiar o alguna participación". Para aclarar esto, ha urgido a Llorca a presentar todas las facturas.

"HUELE MAL"

Baldoví ha asegurado que esta situación "huele mal", al tiempo que ha recordado el "precedente" de las "comidas" del conseller José Antonio Rovira y el 'expresident' y diputado del PP Carlos Mazón pagadas por la Generalitat.

Por su parte, el síndic del PP, al ser preguntado en varias ocasiones por quién ha pagado el viaje y la estancia, ha señalado que él no lleva "las cuentas" ni "la tarjeta" de Llorca y que desconoce "en calidad de qué ha conseguido la entrada". "Digo sin temor a equivocarme que el viaje ha costado cero euros a las arcas de la Generalitat", ha reiterado.

Dicho esto, ha acusado a PSPV y Compromís de querer generar una "cortina de humo" para tapar los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno y ha defendido que lo importante de esta semana es la aprobación de los presupuestos autonómicos para 2026. "Estamos en julio aprobando presupuestos y tenemos a Julio Martínez declarando en la Audiencia Nacional", ha dicho en alusión a la declaración de un socio de Zapatero en el caso Plus Ultra.

"NO HAY TEMA"

"Creo que no hay tema y que el PSOE está desesperado", ha dicho, y ha acusado a los socialistas de ir "de aguafiestas" de la victoria española en una final donde "había pólvora valenciana, música valenciana y un presidente valenciano, y parece que les sepa mal".

Pastor ha aprovechado para criticar el pago de una entrada a un partido de la UEFA en el que jugó el Villarreal al que asistió el exconseller de Educación Vicent Marzà, así como un "concierto privado" del grupo La Habitación Roja por "5.000 euros" por parte del 'expresident' Ximo Puig.

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha afirmado que "si alguien tiene que dar explicaciones de ese viaje, en todo caso debe ser el presidente", aunque ha coincidido con el PP en que la izquierda busca "generar cortinas de humo" con este asunto y en que lo importante son los presupuestos.

Llanos ha indicado que Llorca ha tenido tiempo durante el viaje de cómo "estudiar la ejecución" de esas cuentas, "cómo desarrollar la aplicación reglamentaria de la 'prioridad nacional'" y de si apoyar la enmienda que Vox mantiene 'viva' para recortar más fondos a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).