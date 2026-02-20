El PP agradece la "generosidad" de Ramírez al dimitir y la oposición cree que debió hacerlo hace dos años

Archivo - Ayuntamiento de Castelló - CSIF - Archivo

Un Pleno extraordinario toma conocimiento de la renuncia del concejal de Movilidad

CASTELLÓ, 20 Feb. (EUROPA PRESS) - -

Un Pleno extraordinario ha tomado hoy conocimiento de la renuncia de Cristian Ramírez como concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, en el que el concejal del PP Vicent Sales ha agradecido la "generosidad" del edil porque -ha dicho- "pasándolo mal, ha pensado más en el proyecto y en el gobierno municipal que en sus intereses personales". Mientras, los grupos de la oposición -PSPV y Compromís- consideran que la dimisión se debía de haber producido hace dos años cuando se destapó el tema de las multas impagadas de Ramírez en la zona azul.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha explicado que Ramírez debió dimitir o le debían de haber cesado hace dos años "porque aparcaba en la zona azul y no pagaba como hace el resto de ciudadanos". "Lo peor es que comprobamo en la aplicación que había decenas de multas sin pagar que al concejal del PP le habían desaparecido y, usted, señora Carrasco -en alusión a la alcaldesa-decidió que se debía guardar silencio y no hacer nada".

"Hace dos años le dije a Ramírez que debía dimitir porque le afectaría a él y a su familia, porque esto no iba a parar y ya veríamos cuáles eran las consecuencias judiciales, y porque llegaría un día que le echarían y se cobrarían su cabeza. No dimite por nuestra crítica, sino porque la Audiencia provincial ha reabierto la causa", ha subrayado.

Garcia considera que Cristian Ramírez podría haber continuado como concejal "si hubiera explicado y hubiera pagado las multas, pero los que le dijeron que se atrincherara porque no pasaba nada son los mismos que ahora le dejan a solas y hacen que se vaya".

"Ramírez no dimite por nuestras críticas, sino porque le hicieron creer que el concejal de Movilidad no ha de pagar las multas de la zona azul. Que critiquemos al señor Ramírez no es una indecencia, lo que es una incedencia es que la alcaldesa defienda durante dos años y siga defendiendo que el concejal de Movilidad puede saltarse las ordenanzas con total impunidad y sin ninguna consecuencia", ha añadido Garcia.

"INSULTOS E IMPROPERIOS"

El concejal de Vox Alberto Vidal ha comenzado su intervención señalando que Cristian Ramírez podrá haber cometido errores, pero "ha pagado las multas que se le impusieron y trabajaba más que todos ustedes juntos en este ayuntamiento -en referencia a la oposición-". "Ustedes son una mafia, empezando desde el ayuntamiento hasta la Moncloa, encubre violadores, puteros, corruptos y negligentes, provocadores de muertes en los trenes, y el señor Ábalos mantuvo el acta hasta cuando estuvo en la cárcel. El Ministerio de Transportes era un agencia de colocación de putas y de amiguitos", ha indicado.

"A esos no les piden dimisión, y no saldrán a pedir la dimisión del capo de la mafia suya, que es el presidente del Gobierno, y los de Compromís dando palmas y apoyando al Gobierno de la nación", ha señalado Vidal, quien ha calificado a los socialistas de ser unos "hipócritas", pues "hacen daño a España, a la economía, son un peligro y destilan corrupción". Vidal ha anunciado que, a partir de ahora, Vox votará en contra de todas las iniciativas, declaraciones institucionales y mociones de los socialistas, "pues son inútiles, y la ciudadanía lo tiene que saber".

"Oposición total y frontal ante la mafia que son ustedes, porque son un peligro para España y para los castellonenses, y tanto que se llenan la boca con el feminismo, son un peligro para las mujeres, que provocan sus muertes", ha añadido.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Puerta, ha pedido a la alcaldesa tras la intervención de Vidal que no consintiera "toda esta serie de barbaridades, insultos e improperios que ha soltado un concejal del equipo de gobierno".

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha respondido que los socialistas podrían haber hecho una rueda de prensa y "lo que suelen hacer habitualmente, salir para decir que la alcaldesa es un demonio, que era lo que iban a venir a decir a este pleno". "Pero ustedes han forzado un debate, y yo no he querido impedirlo porque si no, hubieran dicho que soy una dictadora y que paso el rodillo, por eso he querido dejales salir a hablar, y esto es dejar hablar también al resto de los grupos, pues se llama libertad de expresión".

"Cuando lo hacen ustedes no pasa nada porque la izquierda tiene la superioridad moral que se le presupone, pero cuando son ustedes los perceptores de realidades como con las que se están dando de bruces cada día, entonces tengo que apercibir a algún concejal de este pleno", ha lamentado.

"Ustedes han provocado este debate en una situación que saben que es un derecho personal de un concejal, cuando el concejal ya ni está para defenderse, y yo les dejo que me digan a mí lo que quieran, pues esto es democracia, pero cuando ustedes piden libertad para hablar, los demás también la tienen", ha manifestado Carrasco.

GESTIÓN "NEFASTA DE INICIO A FIN"

Puerta, que ha continuado su intervención señalando que no entraría en descalificaciones personales para argumentar, ha afirmado que la dimisión de Ramírez llega dos años tarde, y ha explicado que la gestión de la alcaldesa en este asunto ha sido "nefasta de inicio a fin", pues la dimisión "llega después de que la Audiencia haya ordenado la reapertura de la investigación sobre la prescripción de más de un centenar de multas en la zona azul, cuando la Justicia ha considerado que este asunto no podía cerrarse sin considerar si pudo existir tráfico de influencias u otra conducta con relevancia penal, y tras conocerse que Ramírez continúa aparcando de forma irregular en la zona azul".

"Y no estamos ante una cuestión menor, pues hablamos de 167 multas acumuladas, de las que 134 no se abonaron en tiempo y forma y acabaron perscribiendo, mientras que a cualquier vecino que no paga una sanción se le inicia el procedimiento ejecutivo correspondiente. Esto es lo que ha indignado a la ciudadanos, por la percepción de que no todos somos iguales ante la norma", ha dicho.

Según Puerta, "es evidente que el nuevo escenario judicial ha pesado en la decisión de dimitir y seguramente la opinión de la indignada opinión pública y de varios miembros del equipo de gobierno". "Exigir responsabilidades políticas cuando existen hechos objetivos y una investigación judicial abierta no es persecución, es cumplir con nuestra obligación como oposición", ha manifestado la socialista, quien cree que también hay responsabilidad política, pues -ha apuntado- Carrasco "conocía los hechos, la denuncia, la reapertura de la causa, y pese a todo ha decidido mantenerlo en su cargo hasta antes de ayer".

"Castelló merece un gobierno ejemplar, que las normas se apliquen igual para todos, y que cuando se comete un error de tal magnitud las consecuencias políticas no se dilanten durante años, hasta que la presión judicial lo haga inevitable. Vamos a seguir defendiendo la transparencia, la igualdad ante la ley y la dignidad de las instituciones por respeto a la ciudadanía", ha añadido.

Sales ha acusado a la oposición de realizar una "cacería" contra Ramírez, y ha augurado que se producirá un archivo en la causa de las multas "porque saben que no hay ningún delito, sino una negligencia de su gobierno de izquierdas que nos ha costado 8 millones de euros en sanciones prescritas, entre las que hay concejales del PSOE, de Compromís y de Podemos". "Del PSOE solo espero que dejen de robar y que se suban la bragueta", ha agregado.

Finalmente, Carrasco ha recordado a los socialistas que la han llevado a Fiscalía varias veces, "y todas archivadas". "Ustedes se ponen nerviosos quizas porque no pueden rebatir con datos lo que decimos. Intentan ganar en el juzgado lo que no pudieron ganar en las urnas, y espero que siga siendo así", ha concluido. A Cristian Ramírez le sustituirá el siguiente en la lista del PP, Gonzalo Romero.