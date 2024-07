PP de Alicante denuncia el silencio de dirigentes socialistas ante el "nuevo hachazo de Sánchez" por el acuerdo con ERC

ALICANTE, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, y la secretaria general del grupo popular en el Congreso y diputada por Alicante, Macarena Montesinos, han denunciado el "silencio" de los dirigentes del PSOE de la provincia de Alicante ante "otro hachazo de Pedro Sánchez a los alicantinos", tras el acuerdo con ERC.

Así lo han expresado este miércoles los representantes del PP, en un acto en el que también han participado los diputados en el Congreso Joaquín Melgarejo y César Sánchez, según ha indicado el PP en un comunicado.

"De nuevo, la provincia va a salir perjudicada dejando de traer recursos económicos. No somos iguales ante la ley para este Gobierno. Vemos a un Pedro Sánchez acosado por la corrupción en su partido, su Gobierno y su entorno, que huye, da la espantada en vez de dar la cara y que se aferra al poder por siete votos de ERC que son los que marcan el paso a Sánchez para la humillación de España", ha denunciado Pérez.

Asimismo, ha sostenido que el PSOE debe mantener "un criterio único, que no puede estar más que alineado con la defensa del interés general", así como "de algo muy importante que llevan en su decálogo histórico, pero que no cumple el Partido Socialista, que es la progresividad fiscal". "Ahora va a resultar que cada uno tiene que hacer con sus impuestos lo que mejor le plazca, rompiendo la igualdad y la solidaridad entre españoles y territorios. Y eso no es posible", ha aseverado.

En este sentido, ha sostenido que, "frente al mensaje único del PP sobre esta amenaza para los españoles", denuncian el "silencio" de los socialistas alicantinos. "Esperamos que se pronuncien en las próximas horas ante esta nueva ruptura de España donde no cabe ni el silencio ni la tibieza", ha recalcado, igual que han hecho dirigentes socialistas de otras autonomías.

En la misma línea, la secretaria general del grupo popular en el Congreso, Macarena Montesinos, también ha denunciado "el silencio en la línea de los diputados socialistas". "No se han pronunciado aún y espero que lo hagan por el bien de la provincia. Les pediremos, una vez esto llegue a pleno que modifiquen su sentido del voto", ha subrayado, aunque ha añadido que cree que ya tienen "claro cual es la postura de los parlamentarios socialistas".

Además, ha afirmado que asisten a "una nueva transacción corrupta de la provincia de Alicante". "La primera transacción fue la amnistía, que ya rompía el principio de igualdad entre los españoles, y esa transacción corrupta en la que insisten ahora que es este acuerdo bilateral con ERC", ha censurado.

Montesinos ha recalcado que el PP reclama que se reúna el Consejo de Política Fiscal, "que es donde se debe abordar la financiación de todos, y no de forma bilateral como están haciendo con Cataluña simplemente por querer mantenerse en el Gobierno".

"Hay que ser muy conscientes de que esta transacción conlleva un claro perjuicio para la provincia de Alicante. Seguiremos siendo la provincia 52 de 52 en inversión per cápita y lo hemos denunciado en todas nuestras iniciativas", ha aseverado.