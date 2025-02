El PP, sobre el audio de Aemet del 29O: "La verdad va saliendo a la luz cada día más"

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià ha asegurado, respecto al audio publicado del día de la dana con una conversación entre una técnica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, que "la información se puede interpretar de muchas formas, pero al final la verdad va saliendo a la luz poco a poco y cada día más". Además, ha defendido que "las interpretaciones quien tiene que hacerlas es el poder judicial".

Así ha valorado, a preguntas de los periodistas, el nuevo audio publicado por varios medios de comunicación en el que se reproduce un extracto de una conversación entre una meteoróloga de Aemet y otra técnica de Emergencias de la Generalitat.

En el audio de la conversación, que se produjo hacia el mediodía del 29 de octubre, se escucha a la técnica de Aemet decir: "En principio ya no vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios salvo creo que algo marítimo, porque si no no me hubiera dejado confirmar lo de la mañana. Sé que ha sido un poco jaleo, hemos ido subiendo naranja, rojo. Bueno, vamos ahora a hacer el estudio de por qué hemos ido emitiendo en escala y no todo junto. Para marearos menos. La cosa es lo previsto, que las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y, sobre todo, hacia el interior".

Al respecto, la diputada del PP ha sostenido que "lo que está claro, y coincidieron desde el primer momento tanto Aemet como Delegación de Gobierno y Presidencia de la Generalitat, es que los datos y la información que se movía en las primeras horas (del 29 de octubre) era que el mayor riesgo de lluvias abundantes iba a pasar a partir de las 18 horas y se iba a mover a otro sitio".

"Eso sí es una realidad en la que los tres entes coinciden a raíz de la información de la Aemet", ha subrayado, para indicar que "a partir de ahí, las interpretaciones quien tiene que hacerlas es el poder judicial".

"Al final, no podemos olvidar que quien tiene que juzgar el nivel de responsabilidad de unos y otros es el poder judicial", ha insistido, y ha garantizado que en el PP siguen "defendiendo y creyendo en la independencia de los tres poderes le pese a quien le pese".

Preguntada por las críticas del PSPV audios de Aemet, que los socialistas ven como un intento de manipular la realidad para salvar al 'president' Carlos Mazón, la 'popular' ha denunciado que "los portavoces del 'sanchismo'" vuelven a poner en duda determinada información de la que se hacen eco medios de comunicación de ámbito nacional": "Vuelven a menospreciar la labor de lo que ellos dicen pseudomedios después de intentar copar el control Televisión Española".