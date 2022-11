PP califica de "insensibles" los presupuestos del Ayuntamiento de València para 2023 y Cs censura su "insuficiencia"

Catalá dice que las cuentas no bajan impuestos y que hay "áreas olvidadas" y Giner pide recursos para vivienda, limpieza y seguridad

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de València ha calificado de "insensibles" los presupuestos del consistorio para 2023, con "áreas olvidadas" en las que hay "disminución de gastos", mientras que Cs ha censurado su "insuficiencia" para actuar "en los tres grandes problemas de los valencianos: vivienda, limpieza y seguridad".

Las cuentas municipales para el próximo año, elaboradas por el gobierno local que forman Compromís y PSPV, se han presentado este lunes y alcanzan los 1.042.869.604,42 euros, 32 más que los contemplados en las de 2022.

La portavoz del PP en el consistorio, María José Catalá, ha señalado que entre las áreas que "sufren una disminución de gasto" están Policía Local (-10%), Vivienda (-34%), Comercio (-35%) y Jardinería (-3%), Emergencia Climática y Envejecimiento Activo (-11%).

Catalá ha indicado que el alcalde, Joan Ribó (Compromís), "termina un ciclo" con estos presupuestos, unas cuentas que "vuelven a nacer de espaldas a la difícil situación económica" actual. "Es incomprensible que en ocho años Compromís y PSOE se hayan negado sistemáticamente a bajar impuestos mientras los vecinos no pueden hacer frente a las facturas", ha censurado, a la vez que ha lamentado el "afán recaudatorio" del ejecutivo municipal.

"La recaudación por impuestos y tasas aumenta y llega a los 502 millones de euros --ha resaltado el aumento del 25% en multas--", ha expuesto, a la vez que ha dicho que las inversiones anunciadas "son completamente ficticias porque no se cumplen".

María José Catalá ha afirmado que en los presupuesto "no hay ningún euro" para innovación, emprendimiento, gestión de recursos y limpieza, formación y empleo, pedanías, envejecimiento activo y juventud. Asimismo, ha manifestado que la Generalitat baja las transferencias en cultura y educación y elimina la línea de viviendas a personas vulnerables.

Por otro lado, la responsable 'popular' ha aseverado que entidades como Escola Valenciana, el Micalet y Plataforma per la Llengua "vuelven a tener 75.000 euros de subvenciones a dedo, mientras que baja el presupuesto de formación y empleo en un 3,6% y las inversiones en vivienda".

Catalá ha pedido en la Comisión de Hacienda de esta jornada que los presupuestos, aprobados previamente en la Junta de Gobierno Local, no se aprobaran porque la oposición no ha tenido "ni una hora para analizarlos". "Es una cacicada más de la izquierda. Se han incumplido todos los plazos legales", ha criticado.

"FALTA DE RESPETO"

Por su lado, el portavoz de Cs, Fernando Giner, se ha negado en esa reunión a votar las cuentas "por la falta de respeto, de decoro y de transparencia del gobierno" local. Ha censurado también que haya enviado los documentos correspondientes a la oposición "tan solo media hora antes de tener que votarlos" y que así se limite su "labor de fiscalización" y ha acusado de "caciquismo" al ejecutivo.

Giner ha reprochado al gobierno municipal que "a las principales preocupaciones de los valencianos: vivienda, seguridad y limpieza" destine partidas que "son más que insuficientes". Ha destacado "la caída de un 23%" en vivienda con respecto a 2022.

"El equipo de gobierno ha sido totalmente incapaz de dar una respuesta al problema de la vivienda en los últimos siete años. Ahora ya vemos que directamente ha tirado la toalla. Nuestra principal preocupación debería ser ampliar el parque de vivienda social, prácticamente nulo, y buscar todas las maneras en las que podemos garantizar el acceso a la vivienda de las familias que peor lo están pasando", ha indicado.

El responsable de Cs ha agregado que en vivienda se partía de "una situación ya de por sí deplorable" y ha apuntado que en 2023 se irá a "peor". Igualmente, ha manifestado que las partidas para limpieza y seguridad "dejan mucho que desear". "En limpieza solo aumenta el presupuesto un 3,6% respecto al año anterior" aunque "es una de las principales quejas de los vecinos", ha apostillado.

Fernando Giner ha hablado también de seguridad y ha señalado que "otra vez" se tira "por lo bajo". "Los vecinos dicen que no viven tranquilos en sus barrios, que salen a la calle con miedo y que faltan agentes por toda la ciudad. A eso le sumamos la nueva moda de las reyertas juveniles, que están provocando el pánico incluso en el centro de València. Y qué ha presupuestado este ayuntamiento de cara a 2023, un 2% más", ha denunciado.

Respecto a las inversiones, Giner ha asegurado que para el próximo año "caen en picado" con respecto a 2022. "Este gobierno ha presupuestado 28 millones menos en inversiones que el año anterior. Quiero decirle a Ribó que la solución a su limitada capacidad de ejecución no es invertir menos, es buscar la manera de poder ejecutar más", ha subrayado.

GRANDES PROYECTOS

Asimismo, el portavoz de Cs ha lamentado que el gobierno local no haya tomado decisiones "valientes" con los grandes proyectos de ciudad. Ha citado como ejemplo el soterramiento de las vías de Serrería. "He dicho muchas veces que deberíamos adelantar el dinero desde el Ayuntamiento, viendo que el gobierno de Sánchez no tiene ningún interés en los valencianos", ha indicado.

Como el PP, Fernando Giner ha rechazado las "subvenciones a dedo" para el "catalanismo: 25.000 euros para Plataforma per la Llengua, 25.000 euros para Escola Valenciana, y otros 25.000 para El Micalet", ha detallado.