PP, Compromís y Vox reprueban al equipo de Gobierno de Paiporta por "su ineficacia en la gestión" de la dana

El PSPV, que se queda solo, defiende su labor y considera la moción "una cortina de humo"

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) ha aprobado este lunes la moción presentada por el PP para reprobar a la alcaldesa socialista, Maribel Albalat, y a su equipo de Gobierno por "su ineficacia y su falta de gestión" de la dana, con la única oposición del PSPV --que gobierna en minoría con 9 concejales-- y que ha tildado la propuesta de "una cortina humo".

Así, la propuesta ha contado el apoyo de los dos grupos de la oposición PP (siete concejales) y Vox (tres concejales) y también del socio de gobierno de Compromís (dos concejales) en un pleno extraordinario con solo dos puntos, que ha sido interrumpido en varias ocasiones por los numerosos vecinos que asistido para protestar también por la acción municipal.

La portavoz 'popular', Chelo Lisarde, ha justificado esta iniciativa porque el equipo de Gobierno "no puede sacar pecho de ninguna de las gestiones que ha estado haciendo desde la dana". "Llega tarde y mal a todo", ha recalcado. De hecho, ha lamentado que este equipo de gobierno "reconoció su propia incapacidad pidiéndole a órganos supramanicipales que nos tutelaran y que tomaran las riendas de este Ayuntamiento".

Del mismo modo, les ha afeado "la falta de transparencia y mensaje" --"están demostrando que o no saben o que viven en una realidad que no es la que estamos viviendo en Paiporta", ha señalado-- y les ha reprochado que no hayan aceptar la ayuda que todos los demás les han brindado desde el principio. Lisarde ha calificado de "ruin" al equipo de Gobierno por tratar de "echar culpas fuera" y ha espetado a la alcaldesa: "Coja las riendas o váyase porque si no, no vamos absolutamente a ningún sitio".

Asimismo, ha criticado la hora puesta para el pleno y ha acusado al equipo de Gobierno de "prevaricación" por no aceptar la inclusión en el orden del día del punto de resolución en el que pedía retirar el sueldo a los concejales liberados del equipo de gobierno con "la excusa" de que en el pleno de agosto de 23 se asignó las retribuciones a los cargos y no a las personas cuando en el pleno de julio sí se aprobó retirárselo al concejal de Vox Daniel Furió por compartir una publicación en su perfil en la red X donde pedía aplicar plomo a los inmigrantes ilegales. "Una de las dos resoluciones, a sabiendas, es injusta y eso tiene un nombre: prevaricación".

"COMO POLLO SIN CABEZA"

Por su parte desde Compromís María Ángels Val Canós, que ha atribuido la gran responsabilidad de la tragedia al gobierno del PP y en especial a Carlos Mazón, a quienes seguirán demanando responsabilidades, ha justificado su apoyo a la moción porque "se está tardando mucho en dar respuesta" y "la situación continúa desbordando claramente las capacidades de la alcaldía y del equipo de gobierno". "Sigue sin haber un plan de acción que ordene y jerarquice los problemas y las soluciones, el Ayuntamiento va como pollo sin cabeza", ha señalado.

Además, ha acusado al equipo de Gobierno de "sectarios" por rechazar el apoyo y la colaboración del resto de formaciones para trabajar desde la unidad. "Pedimos rendición de cuentas y un cambio para implementar nuevas políticas con propuestas de soluciones y mejoras reales para nuestro pueblo", ha apostillado.

Del mimo modo, el portavoz de Vox Daniel Furió ha apoyado la moción por "la falta de capacidad, empatía y dignidad" del equipo de gobierno y al respecto ha recalcado que la alcaldesa "no ha sabido responder ni antes, ni durante, ni después de la riada". "La única solución para Paiporta es su dimisión, usted no merece representar a este pueblo, si le queda un poco mínimo de decencia, dé un paso al costado, que su tiempo ha terminado", ha espetado a Albalat.

"SIN PARAR DE TRABAJAR"

Por contra, el teniente de alcalde, Vicent Ciscar, ha defendido su gestión y ha señalado que esta moción es "una cortina de humo" para tapar con "manipulación y con suficientes mentiras" la "incompetencia" del grupo 'popular', a quienes ha acusado de "no hacer nada" ante el Consell, de su mismo color político, para solucionar los problemas de Paiporta.

Ciscar, que ha señalado que se debería estar reprochando al Gobierno de la Generalitat que "nos ha llevado a esta situación", ha recalcado: "Nosotros estamos y estaremos trabajando por las ciudadanos de Paiporta".

Así, ha admitido que "puede ser que en algún momento haya faltado información" porque "el desastre era muy grande", pero ha recalcado que el equipo de Gobierno "no ha parado de trabajar con todas las Administraciones" y ha pedido colaboración al resto de grupos. "Nos tenemos que coordinar, no podemos ir cada uno por su lugar", ha señalado.