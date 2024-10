El PP confía en llegar a un acuerdo con Vox sobre el límite de construcción en el litoral para aprobar la ley Simplifica

PSPV y Compromís creen que el PP dará "marcha atrás" y se volverá a los 500 metros: "Es la primera vez que Vox les hace rectificar"

El PP confía en llegar a un acuerdo con Vox sobre el límite de construcción de edificaciones en el litoral para aprobar en Les Corts el proyecto de ley de simplificación administrativa, después de que esta última formación haya presentado una enmienda para mantener la distancia de 500 metros respecto a la línea de costa, que el plan Simplifica del Consell ha rebajado a 100.

"No creo que por 50 metros menos o por 50 metros más haya ningún problema", ha aseverado el síndic 'popular', Juanfran Pérez Llorca, en declaraciones a los medios este miércoles antes del pleno de Les Corts, donde ha confirmado que en este momento existe una negociación con Vox sobre este aspecto.

En este punto, ha especificado que hay dos cuestiones distintas, por un lado, el plan Simplifica que "ya está en debate", aunque ha matizado que es algo que "no le corresponde" al PP porque es quien propuso la normativa. Y por otro, el anteproyecto de ley de protección de la costa, aprobado este martes por el pleno del Consell y que aún está "en fase embrionaria".

Al respecto, ha apuntado que este último "no habla de metros en cuestión, no señala si son 100 o 500", y ha señalado que es una cuestión que todavía se "tiene que debatir", para la que espera "llegar a acuerdos". "Cuando hay un debate, una negociación, cada planteamiento que hace cualquier diputado hay que contrastarlo también con un informe técnico. Y estamos en eso. No puedo decirles si serán 100 metros, 200 o 500 porque aún no lo sabemos", ha esgrimido.

Así, se ha mostrado "optimista" en poder alcanzar un acuerdo para sacar adelante la ley de simplificación administrativa con los votos de Vox, un partido que cuando se aprobó este decreto "formaba parte del gobierno y sus consellers habían estado en esa tramitación". "Todos sabemos, tanto Vox como el PP y los otros partidos que no van a apoyarlo, que el Plan Simplifica es bueno para la sociedad valenciana", ha asegurado.

UNA NORMA "MUY AMBICIOSA"

En esta línea, ha indicado que la voluntad de los 'populares' es "mejorar" la ley para poderla aprobar: "El plan Simplifica es una norma muy ambiciosa, muy grande y que no solo podemos reducirla a 100 metros, a 200 o a 500, estamos hablando de acabar la burocracia y de dar seguridad jurídica, y eso es muy importante".

Precisamente, por ello, ha considerado "irresponsable" poner en duda que se pueda aprobar por "unos metros". "Tenemos un sentido de responsabilidad muy alto en el PP para saber buscar los acuerdos que permitan aprobar ese plan Simplifica", ha defendido, al tiempo que ha apuntado que los 'populares' siempre están "dispuestos a ceder" para mejorar esta ley. "Ese es el ADN que tenemos en esta legislatura, buscar acuerdos", ha subrayado.

Pérez Llorca ha rechazado que la ley de simplificación permita un "urbanismo depredador" y ha afirmado que las licencias de obra de urbanismo "las dan los ayuntamientos", los cuales "no todos" están en manos del PP, sino también por Compromís o el PSPV. Por ello, se ha preguntado si un alcalde de estas formaciones es "un depredador urbanístico que va contra el litoral y el medio ambiente".

"Eso son dogmas de los partidos políticos para intentar sacar rédito político", ha considerado, al tiempo que ha insistido en que la voluntad de la ley de simplificación es "eliminar burocracia, dar seguridad jurídica, atraer inversiones y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de todos los valencianos las valencianas".

En este punto, ha afeado a la izquierda que se le "caigan los anillos" al hablar de vivienda, mientras "siempre están en contra de construir". "Que ninguno se engañe, se podrán aprobar muchísimas medidas, pero si no se construyen viviendas no habrá nunca una solución al problema", ha recalcado.

Por ello, ha subrayado que la pretensión es aprobar normativas que sean "buenas" para poder poner solución a estas situaciones. "Pero eso no significa hacer un urbanismo agresivo, no es verdad", ha recalcado. De hecho, ha asegurado que todas las normativas urbanísticas aprobadas en la historia de la Generalitat "han sido aplicadas por alcaldes de todos los colores políticos".

"OTRA COSA ES LA NEGOCIACIÓN"

Como síndic de Vox, José Mª Llanos ha remarcado que la enmienda registrada por su grupo para mantener la distancia de 500 metros "se debatirá" y se mantiene "hasta ese momento". "Otra cosa es la negociación que se pueda realizar en esa enmienda y en cualquier otra", ha señalado, y ha añadido que existe la posibilidad de llegar a una transaccional". Además, ha descartado que sea un "tema especial" para Vox y ha explicado que la presentaron al considerarla "oportuna".

Entre el resto de la oposición, José Muñoz (PSPV) ha acusado al PP de rebajar la distancia para construir hoteles en la costa como "una medida escondida" en el plan Simplifica, que ha relacionado con "el urbanismo depredador 'made in PP valenciano'".

Dicho esto, ha sostenido que los 'populares' se verán obligados a mantener la distancia de 500 metros ante la enmienda registrada por Vox, al tiempo que ha acusado al Consell de sacarse de la manga un anteproyecto de ley de protección y ordenación de la costa, aprobado este martes, que "inventa figuras jurídicas que dependen del Gobierno".

Y Joan Baldoví (Compromís) ha mostrado el apoyo de su grupo a la enmienda a la totalidad del PSPV al plan Simplifica, además de augurar que el PP tendrá que "dar macha atrás" a su intención de rebajar la distancia para construir hoteles en la costa: "Es la primera vez que Vox les hace rectificar".