El PP cree que el Consell "se ríe" de los valencianos desde "su retiro veraniego pagado con el dinero de los ciudadanos"

Publicado 22/07/2018 15:00:46 CET

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria regional del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Elena Bastidas, ha señalado que el seminario de gobierno del Titánic -en referencia al Gobierno del Botànic- "es el pistoletazo de salida a las vacaciones de un Consell que no hace nada y solo está pendiente de irse cuanto antes a descansar en lugar de gestionar": "Se ríen de los valencianos desde su retiro veraniego pagado con el dinero de todos los ciudadanos", ha señalado.

Para Bastidas, "es bochornoso" que tras conocerse la Cuenta General de la Generalitat en la que consta que ha dejado "1.600 millones de euros sin pagar y más de 900 sin ejecutar" salgan a "burlarse" de los valencianos.

La diputada ha manifestado que "primero se suben el sueldo y ahora se van de vacaciones para celebrarlo". "Ya sabemos, por las cinco ediciones anteriores, que los temas profesionales y de gestión no son la prioridad de esos encuentros fraterno-festivos. Más útil sería para los valencianos anular estas reuniones del mestizaje, con todo lo que implica de desplazamientos, y ahorrarse los más de diez mil euros de dinero público que se gastan dada su escasa utilidad", ha agregado.

"No tienen motivos para sacar pecho: Oltra ha tirado 20 millones para dependencia, Vicent Marzà, solo ha ejecutado el 38% para Primaria y el 27% para Secundaria y solo se pagarán solo 33.000 euros para autónomos", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que "con este triste balance, el Consell debería suspender sus vacaciones y ponerse a gestionar para recuperar el tiempo perdido, los valencianos no se merecen tanta demagogia".

Para la diputada, el balance del seminari de Biar-Castalla es "el resumen de lo que ha sido la legislatura del Botànic": "mucho humo, muchas palabras huecas pero cero gestión". "La realidad supera el mundo idealista-imaginario de Oltra y Puig con más listas de espera sanitaria, desastre en la administración, incapacidad para gobernar, peor atención social y sectarismo en educación. Un gobierno ideologizado, enfrentado entre sí, que no escucha a nadie, solo sabe imponer y es intolerante persiguiendo a quien discrepa", ha aseverado.

Bastidas ha considerado que "la utilidad de estos seminarios es nula". "La evaluación de la acción del Botànic en estos encuentros al parecer no tiene ninguna consecuencia directa porque hay Consellerias con un balance lamentable tras tres años y ahí siguen los consellers reafirmados en sus puestos", ha agregado.

La dirigente 'popular' ha asegurado que "el problema real del Botànic es la incapacidad y su falta de trabajo que provocan la falta de resultados reales y empastres y líos por todas partes". "Por mucho que intenten vender humo, la realidad es cero gestión. No han hecho nada más allá de colocar a su gente y subirse el sueldo. El balance de gobierno del Botànic, tras más de tres años en el Consell, es el fracaso de unos gestores incapaces de gobernar", ha incidido.

Bastidas ha dicho que "este Consell se hace trampas al solitario al hablar de objetivos cumplidos y metas alcanzadas de los seminarios anteriores". "Se auto-engañan dando por cumplidos cuestiones que no existen en la realidad como nuevos centros escolares comprometidos o planes vacíos y ayudas que nunca llegan a ejecutarse. Es lamentable", ha aseverado.

Para la representante 'popular', "Puig y Oltra han perdido toda credibilidad, por mucho que se empeñen en contar cuentos". "Son más de tres años de muchas promesas sin cumplir, muchas mentiras, retrasos y nulo diálogo. A los ciudadanos ya no les pueden engañar con sus fábulas de ficción que no se corresponden con lo que ocurre realmente en la calle. No hacen nada y ya no pueden disimular su insolvencia en la gestión", ha zanjado.