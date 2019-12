PP, Cs y Vox urgen a Puig que explique "por higiene democrática" su entrevista en 'The Guardian'

Publicado 18/12/2019 12:09:30 CET

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de PP, Ciudadanos (Cs) y Vox en Les Corts, Isabel Bonig, Toni Cantó y Ana Vega, han exigido al 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, que dé explicaciones sobre su entrevista en 'The Guardian' "pagada con dinero público para su autobombo", que "no se esconda" y que lo haga "por higiene democrática", respectivamente.

Así lo han afirmado en declaraciones a los medios sobre la información que publica 'ABC' este miércoles de que Puig "mintió" en la sesión de control de Les Corts de finales de septiembre, al afirmar que la Generalitat no había pagado 43.000 euros por la entrevista y que esta se enmarcaba en una campaña promocional de la Comunitat Valenciana en la World Travel Market de Londres.

Según este periódico, el diario británico sostiene que la entrevista la hizo una empresa intermediaria que ofrece impacto propagandístico en cabeceras internacionales y que ha trabajado con políticos como la exalcadesa de Madrid Manuela Carmena o el 'lehendakari' Íñigo Urkullu.

Al respecto, la portavoz de los 'populares' ha lamentado que la "rabiosa actualidad sitúe a Puig en la portada nacional de un periódico y a la Comunitat en el foco de todos los asuntos turbios", máxime cuando "Puig y (Mónica) Oltra --vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de Compromís-- han exigido tantas responsabilidades políticas, ocupando portadas y portadas donde solo salía lo negativo".

Sin "hacer aspavientos y respetando la presunción de inocencia y la palabra del 'president', que cada vez vale menos", Bonig se ha preguntado qué más tiene que pasar en la Comunitat para que Puig comparezca en la sede del pueblo valenciano a "dar explicaciones políticas y asumir responsabilidades políticas".

Ha hecho hincapié en que "'The Guardian' desmiente a Puig y asegura que la entrevista fue pagada" y en que el diario británico "no se interesó en él ni en sus medidas magníficas de desgobierno", con lo que destinó "43.000 euros de rescatar a los valencianos en sanidad para autobombo personal". Y le ha reprochado que "cuando le han pillado, persiste en su mentira", advirtiéndole que si sigue así le pedirán "algo más".

"¿Hasta cuándo tenemos que aguantar que el dinero vaya al autobombo en detrimento de los valencianos?", ha enfatizado, y a esto ha sumado la situación de las listas de espera en sanidad y dependencia, los barracones, la "paralización" de inversiones como la ampliación del puerto de València o Intu Mediterrani, la situación "crítica" de Ford Almussafes o el "caos" en los centros de menores, que "parece un serial".

"SUS SOCIOS TAPAN SUS IRREGULARIDADES"

De Cs, Cantó ha vuelto a tachar a Puig como "el Berlusconi de Morella (Castellón)", ha afirmado que los valencianos "no se merecen a un presidente que mienta y se esconda mientras sus socios de gobierno (Compromís y Podem) tapan todas sus irregularidades" y ha exigido que comparezca en un pleno extraordinario para dar explicaciones sobre la entrevista.

El síndic de la formación 'naranja' también ha criticado que el 'president' "está cobrando un sobresueldo mensual por las acciones que tiene en el medio de comunicación que ha recibido la única quita del banco público valenciano" y ha denunciado que el Botànic gasta "cuatro veces más en publicidad institucional que el último gobierno del PP".

En la misma línea, la síndica de Vox ha reclamado la dimisión de Puig "en un ejercicio de responsabilidad e higiene democrática", advirtiendo que "mintió en Les Corts al decir que la Generalitat no pagó la entrevista". "Si es falso, que se querelle contra 'The Guardian'", ha recalcado, "porque no puede estar mintiendo constantemente a los ciudadanos".

"El Botànic hace aguas por todos lados, es el gobierno del Titanic más bien", ha resumido la portavoz de Vox, y ha insistido en que "lo que dice 'The Guardian' es que la entrevista era de ámbito publicitario, con lo que se pagó con dinero público para autobombo y no para la promoción de la Comunidad Valenciana".