El PP defiende sus cambios en transparencia y Antifraude y rechaza "lecciones" del PSPV

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido sus proposiciones de ley para realizar cambios en materia de transparencia y en la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) --la primera registrada junto a sus socios de Vox y la segunda en solitario-- y ha rechazado "lecciones" del PSPV, al considerar que el anterior gobierno del Botànic "no pasará a la historia como el más transparente".

El pleno de Les Corts ha debatido una proposición no de ley (PNL) en la que el PSPV exige mantener sin cambios las leyes de Transparencia de 2022 y de Lucha contra el Fraude y la Corrupción de 2016, en lugar de las proposiciones de ley de PP y Vox que afrontarán su fase de enmiendas en las próximas semanas.

A un día de la votación de la PNL, la diputada socialista Mercedes Caballero ha advertido que la proposición de PP y Vox "rebaja los controles de transparencia cuando es el agujero por donde meterán la mano los amigos del dinero ajeno".

"Parecen leonas guardando su guarida en vez de poner topes a quien tiene la mano demasiada larga", ha ilustrado. Además, ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se "paseara" hace unos días por la Ciudad de la Luz de Alicante cuando los gobiernos 'populares' "la dejaron hundida y fue recuperada por el Botànic".

También desde la oposición, Jesús Pla (Compromís) ha lamentado que "cuando parecía que la hipoteca reputacional había quedado atrás, el Consell intenta rebajar todos los estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.

"El pueblo valenciano no quiere volver atrás", ha recalcado, por lo que ha avanzado que apoyarán la PNL y se opondrán a "cualquier modificación legislativa para no volver a ser la vergüenza de Europa".

Entre los grupos que sustentan al Consell, el diputado del PP Vicente Betoret ha defendido que los cambios en Antifraude responden a lo que ha pedido su todavía director, Joan Llinares, "por activa y por pasiva", mientras las modificaciones en transparencia se deben a que la ley que el Botànic hizo "en tiempo de descuento" es "ininteligible" y fue "incumplida" por el anterior gobierno de Ximo Puig.

"Ustedes no creen en la transparencia, son más de apariencia", ha espetado al PSPV, acusándole de no renovar el consejo de transparencia, de no entregar información a la oposición cuando gobernaban y de ocultar información sobre las ayudas concedidas a empresas vinculadas al "hermanísimo" de Puig.

Es más, dirigiéndose a Caballero, el 'popular' ha señalado que "tiene guasa que la ahijada política de (José Luis) Ábalos --exministro y exsecretario de Organización del PSOE-- venga a dar lecciones de lucha contra la corrupción".

Por parte de Vox, su diputada Ana Vega ha sostenido que el PSPV "pierde el tiempo" porque las modificaciones saldrán adelante "le pese a quien le pese".

Al finalizar esta intervención, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha pedido la palabra por alusiones al decir ella que "el PSOE es el partido más corrupto de Europa", pero la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), se la ha negado.