El PP defiende a Pérez Llorca: "Necesitamos una persona humilde y pragmática que se ponga al frente de la nave"

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha felicitado al candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por presentar un acuerdo "tranquilo y sosegado" para su investidura frente al "mayor intento de desequilibrio que desde la crispación, la agitación, el rencor, la deslealtad institucional y el resentimiento que jamás hemos conocido" por parte de la izquierda.

"La Comunitat Valenciana necesita una persona humilde y pragmática que se ponga al frente de la nave", ha subrayado durante su intervención en el debate de investidura que se celebra este jueves en Les Corts, en la que ha agradecido la "nitidez y claridad meridiana" de Llorca con su 'Pacto de Les Corts' y ha sostenido que la Generalitat tiene que ser en este momento "más práctica, más eficaz, más resolutiva y más cercana que nunca".

Pastor ha señalado que Llorca es un candidato "solvente" para poner en marcha este programa y cuenta con "una mayoría parlamentaria que lo posibilite". "Lo demás, lo innecesario, lo que no hace falta, ya lo ponen otros: el insulto, la descalificación, la bravuconería, incluso la falta de educación y decoro mínimo exigible", ha indicado.

No obstante, ha advertido al también secretario general del PPCV de que "no va a ser fácil" porque "la polarización política, la deslealtad institucional y el cortoplacismo imperan la política valenciana y española". "Y aquí hay algunos buenos discípulos aplicados en el tema, pero pese a ellos hoy tenemos una oportunidad sincera, razonable y muy coherente de elegir un candidato que demuestra que es capaz de negociar, dialogar y alcanzar acuerdos", ha alabado sobre Llorca.

Dicho esto, ha cargado contra el PSPV y Compromís, a los que ha pedido que "no provoquen" y ha reprochado que ni siquiera ellos "dirijan la oposición" en la Comunitat Valenciana, sino que lo hace el Gobierno de España. Y ha cargado contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant: "Imagino ha hecho el canutazo y ya se ha marchado para Madrid, que es donde le gusta estar, bastante más que en Les Corts y bastante más que con los valencianos".

EL "VERDADERO LÍDER DE LA OPOSICIÓN" ES SÁNCHEZ

De hecho, el síndic del PP en Les Corts ha asegurado que la ciudadanía se ha quedado este jueves "con las ganas de oír por parte de la oposición cuál sería la alternativa de gobierno en el caso hipotético y nunca probable que se produjese una alternativa en el gobierno". "Han tenido todo el tiempo del mundo y no he escuchado ninguna propuesta, he escuchado insultos, desfachatez, he escuchado de todo, pero ni una sola propuesta de gobierno", ha lamentado.

"¿Si no son ustedes la oposición a Juan Francisco Pérez Llorca, quién es la oposición? La oposición se llama Pedro Sánchez, así de claro. Ustedes son unos meros instrumentos y brazos ejecutores al servicio de lo que dice Pedro Sánchez, que es el verdadero líder de la oposición, ni siquiera Diana Morant", ha aseverado.

Además, ha expresado que "ojalá" en Les Corts hubiera "una oposición mínimamente responsable" y que, por ejemplo, el PSPV hubiese votado a favor de los presupuestos de la reconstrucción. "No es de recibo que una ministra culpe a los afectados de la dana de no poder recibir las ayudas porque no saben hacerlo", ha sostenido.

ÁBALOS, "CACERÍAS" Y "BRAVUCONADAS"

Dicho esto, ha esgrimido que él no esta "haciendo política" porque, en ese caso, "hablaría de su número dos, de José Luis Ábalos, y no haría falta que dijese nada más porque a todos nos vendría a la mente lo que hay detrás de cuando yo pronuncio la palabra José Luis Ábalos: no haría falta que hablase ni de prostitutas ni de paradores, no haría falta que hiciese todo eso y no lo voy a hacer".

En este contexto, ha afirmado que durante este año el PP lleva "sufriendo cacerías, insultos y bravuconadas" y ha acusado al Gobierno de España de "deslealtad institucional" con la Generalitat. "Es dramático, pero es así", ha añadido.

"NADIE HABLA MAL" DE LLORCA Y ESO "LES DEJA FUERA DE FUEGO"

Dicho esto, el síndic del PP ha planteado la "reflexión" de que "fuera de aquí", de Les Corts, "nadie habla mal" de Pérez Llorca. "Eso les rompe, les deja fuera de juego, les supera y por eso una vez más vienen aquí con una artillería de odio, de rencor y de insultos porque no tienen ni un solo argumento", ha afeado a PSPV y Compromís, quienes soñaban "con recuperar en un rato, en una mañana o en unas semanas lo que no supieron o no pudieron ganar en las urnas". "Y van a chocar con la dura realidad", ha avisado.

"Soñaban con un PP debilitado y entretenido en lamerse las heridas y mientras ustedes pretendían adelantar con trampas y con lo que hiciese falta, lo han intentado y no les ha salido", ha enfatizado Pastor, que ha confiado en que la izquierda "vuelva a la casilla de salida" y se enfrente "a la dura realidad". "Venían por lo que no le supieron ganar al PP en las urnas y se vuelven con una mano detrás y con una delante. Venían a por un poder que no ganaron y se marchan como llegaron, de vacío y en blanco", ha incidido.

Así, ha asegurado que la "fotografía política del momento" es "la derrota de una estrategia que quiso sustituir mayorías democráticas con maniobras oportunistas diseñadas en Moncloa": "Hoy los contadores se pondrán a cero, ustedes a la oposición y nosotros en el gobierno, ustedes llevando el ruido y la tristeza a las calles y plazas y nosotros llevando políticas interesantes a las calles y a las plazas para los ciudadanos de la Comunitat, como lo hemos hecho hasta hoy".

"NI SIQUIERA TIENEN CANDIDATO"

Según el síndic 'popular', la izquierda acude a Les Corts "con el eslogan de las elecciones anticipadas y quieren, aunque no convencen a nadie, decirnos que la opción más correcta" es convocarlas. "Es el tercer modelo político en lo que llevamos de año por parte de la izquierda", ha recalcado, para cuestionar el apoyo a los presupuestos o la moción de censura que planteaba la oposición. "Quienes proponen elecciones anticipadas ni siquiera tienen candidato", ha incidido, para seguidamente preguntarse "quién es" el de Compromís.

Mientras, ha replicado al PSPV que "incluso los sondeos demoscópicos dicen que Diana Morant nunca ganará al PP" y ha cuestionado que los socialistas reclamen elecciones "simple y llanamente porque a Sánchez le conviene que haya inestabilidad para continuar tapando el bloqueo que tiene España en el Congreso, los presuntos casos de corrupción que la atenazan y para obviar algo que, por mucho que quiera, no pueden esconder: que en la Comunitat Valenciana, en dos años, se han aprobado dos presupuestos".

Dicho esto, ha indicado a la izquierda que pueden "seguir jugando a la polarización y a la inestabilidad", pero ha garantizado a los valencianos que pueden "estar tranquilos porque hay una mayoría capaz de aprobar presupuestos, de aprobar leyes, y probablemente una mayoría capaz de investir a Juanfran Pérez Llorca presidente de la Generalitat Valenciana". "Muy probablemente", ha apuntado.

"NO SÉ DÓNDE ESTÁ EL OSCURANTISMO"

Además, frente a las acusaciones de "oscurantismo en los pactos" por parte del PSPV, Pastor ha reprochado a los socialistas que negociaran la investidura de Pedro Sánchez "en Bruselas o en Suiza con Santos Cerdán de maestro de ceremonias" y ha defendido que Llorca "ha salido y dicho con nitidez y claridad meridiana cuáles son todos los puntos que, si él es investido presidente, pondrá en marcha": "No sé dónde está el oscurantismo, no lo veo por ninguna parte".

Por tanto, ha considerado "un insulto a la inteligencia" que quienes "se reunieron en un caserío con Arnaldo Otegi para sacar el Gobierno de España adelante" digan que en el PPCV "somos oscurantistas": "Es 'sanchismo' en estado puro, en esencia".