El PP dice que el discurso de Mazón del 9O "muestra un presidente centrado en la reconstrucción de nuestra tierra"

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià ha asegurado que la declaración institucional que realizó este pasado jueves el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, "muestra un presidente centrado en la reconstrucción y la recuperación de nuestra tierra" tras la dana.

"El presidente Mazón es la voz de los valencianos exigiendo al Gobierno que atienda las necesidades de la Comunitat", ha manifestado este viernes a través de un comunicado.

Chulià ha puesto en valor el discurso de "un presidente que continúa centrado desde el primer minuto en la reconstrucción y la recuperación de nuestra tierra": "Ayer vimos un presidente que está centrado en lo que piden los valencianos que es la coordinación entre todas las administraciones públicas, la necesidad de la llegada de ayudas, y la mejora de la financiación porque los valencianos no podemos hacerlo todo a pleno pulmón".

"El presidente Mazón es la voz de los valencianos cuando pedimos que se exima de la presión fiscal a los afectados y que se abonen cuanto antes las ayudas a todas las familias afectadas --ha sostenido--. Tenemos la garantía de que Mazón va a seguir trabajando para que la reconstrucción tras la dana ni se ralentice ni se pare, pese a la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez".

Además, la diputada ha defendido que "el discurso de Mazón debería servir para hacernos reflexionar todos y atender su llamada a la estabilidad institucional que necesita la recuperación, que continúa siendo el reto más importante de la Generalitat": "Debería primar la coordinación entre las instituciones, una coordinación que, sobre todo después del 29O, no se ha visto en ningún momento por parte del Gobierno".