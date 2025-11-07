PP dice que si en el BOE no han querido agradecer la labor de Mazón, "cada uno tendrá que responder donde corresponda"

CASTELLÓ 7 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El diputado nacional en el Congreso y vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha asegurado este viernes que si en el BOE no han querido agradecer toda la labor del 'president' en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, "cada uno tendrá que dar respuesta donde corresponda, y para mí será en otro lugar".

De los Santos se ha pronunciado así ante los medios durante la visita que ha realizado a Castelló y al ser preguntado por el hecho de que el BOE publique el cese de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat y no incluya la habitual fórmula "en agradecimiento a los servicios prestados".

El dirigente 'popular', en cualquier caso, ha señalado que "lo importante es que quienes tienen la responsabilidad de gobierno en la Generalitat Valenciana sigan asumiendo el enorme proceso que significa la reconstrucción de los municipios que fueron devastados por una dana que nadie preveía".

"Cuando Pedro Sánchez bajó del avión cuando volvía de la India dijo que nadie podía imaginar una catástrofe de esta magnigud, sin embargo tardó cinco días en mandar al ejército", ha lamentado Jaime de los Santos, quien ha añadido que los bomberos de países como Francia o la propia Guardia Real "se sorprendían de que ningún miembro del Ejército español hubiera llegado a esta zona devastada bajo el titular de 'si necesitan ayuda, que la pidan'".