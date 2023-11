El PP se dispone a retirar sus enmiendas sobre mayorías en À Punt y Baldoví tiende la mano a Mazón para debatir en Corts

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP y Compromís han acercado posturas en el Pleno de Les Corts de este jueves, que se celebra un día después de que el grupo que lidera Joan Baldoví no acudiera a la reunión a la que el 'president', Carlos Mazón, les convocó este miércoles: el jefe del ejecutivo ha ofrecido retirar las enmiendas de PP y Vox sobre la entrada de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en el Consell Rector y el síndic de Compromís ha mostrado "mano abierta" para debatir, eso sí, en el marco de Les Corts.

"Hasta que se hiele el infierno" ha prometido Mazón intentar ofrecer a la oposición llegar a acuerdos sobre la agenda valenciana a PSPV y Compromís y a Baldoví incluso le ha propuesto desplazarse a Sueca --su ciudad natal-- para hablar. Mientras hablaba en la tribuna, Baldoví en su escaño señalaba con el dedo índice hacia abajo. Al final de su intervención, Mazón se ha acercado, le ha dejado dos carpetas y se han dado la mano.

En su réplica al síndic de Compromís, quien le ha acusado de iniciar el "asalto político" a À Punt, Mazón ha señalado: "Si a usted le parece un atraco a la intervención y al control, retiro la enmienda. La retiro, no la ponemos. ¿Le parece suficiente este hecho?", ha enfatizado a Baldoví.

De hecho, fuentes 'populares' han confirmado que el PP se dispone para retirar en su totalidad las enmiendas referidas a los cambios en las mayorías en el Consell Rector de À Punt que presentaron a la ley de acompañamiento.

En declaraciones tras el pleno, el síndic de Compromís ha celebrado la retirada de las enmiendas porque eran "un auténtico despropósito". "Rectificar es de sabios", ha reconocido.

Desde el PSPV, la diputada Mercedes Caballero ha celebrado la retirada de la enmienda, ya que según ella mostraba "la intención de PP y Vox de ejercer un control político" sobre À Punt y lo ha ligado con la "presión" tanto de los representantes de los trabajadores como de la oposición.

Ahora bien, ha recordado que ni PP ni Vox propusieron desde la oposición incluir un representante de la FVMP en el Consell Rector. "Blanco y en botella", ha señalado, ya que la mayoría de la federación la ostentan actualmente los 'populares'.

La socialista se ha preguntado además si, al retirar esta enmienda, el Consell da "el visto bueno" al proyecto del Botànic para À Punt o si "otra vez miente".

COMISIÓN MIXTA CONSELL-CORTS

Al margen de À Punt, Baldoví ha insistido a Mazón a que convoque la comisión mixta Consell-Corts "y hablaremos". "En su papel pone que primero se creará una comisión de diputados y después ya se reunirá la comisión mixta Consell-Corts. Hagámosla ya directamente", ha señalado y ha insistido en "que convoque" este organismo o un pleno extraordinario sobre la agenda valenciana en el que haya propuestas de resolución.

"Mano abierta dentro de Les Corts", ha agregado, y se ha vuelto a preguntar cuál es la propuesta del Consell respecto a la financiación autonómica, la condonación de la deuda autonómica o del derecho civil valenciano. "Cuando este gobierno tenga una postura, que vengan y a partir de ahí hablamos", ha insistido.

En la intervención, Mazón ha trasladado al síndic de Compromís que no le "parece mal" la propuesta que lanzó este miércoles que convocar la comisión mixta Consell-Corts, después de que todos los partidos salvo Vox apoyarán las reivindicaciones de la Plataforma per un Finançament Just.