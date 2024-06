PP y Ens Uneix rechazan una moción de la oposición contra el "retroceso" del Consell a los derechos LGTBI

Los socios de gobierno en la Diputación sí aprueban una iniciativa a favor del Orgullo



VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP y Ens Uneix, socios de gobierno en la Diputació de València, han aprobado una proposición a favor del Día Internacional del Orgullo LGTBI, mientras han rechazado una moción conjunta de la oposición (PSPV y Compromís) para mostrar el rechazo al "retroceso perpetrado a los gobiernos autonómicos de PP y Vox" en esta materia.

En el pleno de junio en la corporación provincial, Ens Uneix ha presentado una iniciativa para mostrar el respaldo a los derechos del colectivo y la condena de la LGTBIfobia, que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo Vox. Por contra, la moción conjunta de la oposición ha recibido el 'no' tanto de Vox como de los socios de gobierno.

En concreto, la proposición aprobada reivindica "una provincia orgullosa de su diversidad" y promete recursos para que puedan visibilizarlo los municipios más pequeños, mientras la iniciativa rechazada instaba a apoyar a las entidades LGTBI+ "frente a los ataques del Consell" que comparten PP y Vox y a la manifestación por el Orgullo que realizarán el 28 de junio de manera independiente a la fiesta en la plaza del Ayuntamiento de València.

En su intervención, la vicepresidenta y diputada de Igualdad, Natàlia Enguix (Ens Uneix), ha lamentado que su propuesta no salga por unanimidad y que la Diputació no pueda ser "un ejemplo para otras administraciones". Además, ha rechazado confrontar con "otras administraciones" y ha negado que su posición sea "equidistante". "La lucha (por los derechos LGTBI) es de todas las personas democráticas, no solo de vosotros", ha manifestado a la oposición.

Desde el PP, el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha remarcado al finalizar las votaciones que la postura de su grupo ha estado marcada por el voto decidido por la diputada de Igualdad al ser la responsable del área.

Entre los grupos de la oposición, el socialista Jordi Mayor ha defendido la necesidad de apoyar a las entidades LGTBI en el año en el que "por primera vez" no participarán en la fiesta del Orgullo al estar en contra de la posición del Consell y del Ayuntamiento al respecto. También ha denunciado que los derechos del colectivo están en riesgo por "fuerzas políticas que alimentan discursos de odio" y ha lamentado que ni PP ni Vox Ens Uneix apoyen su moción.

"EL ORGULLO NO ES UNA FIESTA"

Dolors Gimeno (Compromís) ha coincidido en que "este año es más necesario que nunca" comprometerse con los derechos LGTBI y ha llamado a salir a la calle el 28 de junio y a instar a la Generalitat a blindar las leyes autonómicas en la materia. "El Orgullo no es una fiesta, es reivindicar derechos que deben estar para siempre", ha recalcado, y ha instado a Enguix a impulsar un manifiesto unitario por el día internacional.

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Pastor ha acusado a la oposición de querer imponer un "pensamiento único" cuando "todos somos iguales ante la administración". "¿Qué derechos no tiene una persona LGTBI?", se ha preguntado, y ha rechazado "entrar a los colegios a decir a los niños lo que está bien y lo que está mal".

En su réplica, la diputada de Igualdad ha descartado "criminalizar" a las entidades del colectivo y ha destacado que se reunió recientemente con Lambda y "no tienen ningún problema" con el trabajo de su área. "Si en algún momento ha habido problemas con otras administraciones, lo correcto es mantenernos fuera", ha sostenido.

RED DE MUNICIPIOS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Por otro lado, el pleno ha aprobado con el voto en contra de Vox la modificación del reglamento de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género, creado en 2018, para adaptarlo a los cambios legislativos y para actualizarlo al lenguaje inclusivo y a las sugerencias de mejora de las asociaciones.