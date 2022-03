El PP exige al Consell un plan que garantice el abastecimiento de alimentos a los centros de mayores

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo popular y vicesecretaria de Política Social del PPCV, Elena Bastidas, ha exigido este viernes al Consell la puesta en marcha de un plan que garantice el abastecimiento de alimentos básicos a los centros de mayores de la Comunitat Valenciana.

Bastidas ha mostrado en un comunicado su inquietud ante las "preocupantes noticias" sobre la falta de abastecimiento generado por la huelga de transportistas "y que puede afectar gravemente a la población de la tercera edad, tanto usuaria de centros, como aquellas personas que reciben la comida en casa", ha advertido.

La portavoz 'popular' ha afirmado que es "necesario" que las administraciones públicas actúen "ya". "No podemos esperar a que se genere el problema para buscar una solución", ha subrayado.

"De nuevo, no pueden ser otra vez, que sean lo más vulnerables los que acaben pagando la pasividad y la falta de sensibilidad del Gobierno de Sánchez. Ximo Puig y Mónica Oltra no pueden mirar hacia otro lado mientras los problemas de abastecimiento ya empiezan a ser una realidad", ha insistido.

Bastidas ha asegurado: "Nuestros mayores no pueden ser abandonados por este Consell que no gestiona. Hay que estar preparados por lo que pueda suceder en los próximos días o semanas".

"Desde el PPCV queremos sentarnos con el sector y con la vicepresidenta Oltra para abordar la situación y diseñar un plan para hacer frente a la situación. No queremos que nuestros centros de mayores se queden desabastecidos ni que las personas que no pueden salir de casa no tengan su comida diaria", ha repetido.