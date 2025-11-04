El PP garantiza que presentará candidato para suceder a Mazón "en tiempo y forma" para cumplir con su "responsabilidad"

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La síndica adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià ha garantizado que su grupo presentará "candidato o candidata" para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat "en tiempo y forma", de manera que cumplirá la "obligación y responsabilidad" que tiene de hacerlo. De hecho, ha valorado que la "propuesta" que presenten será "la mejor para liderar la continuación al impulso a la reconstrucción que necesita nuestra tierra".

De este modo lo ha manifestado este martes en rueda de prensa tras la junta de síndics, un día después de que Mazón anunciara su dimisión y presentara el escrito de renuncia al cargo, en la que ha reprochado al portavoz del PSPV, José Muñoz, que haya asegurado que ayer lunes "fue un buen día" gracias al anuncio de la dimisión de Carlos Mazón. "Me parece bastante indigno y de no ser consciente de la realidad", ha replicado.

A su juicio, "el buen día para los valencianos será cuando podamos estar tranquilos porque tengamos las mejores y más actualizadas medidas antirriadas en nuestras cuencas, cuando tengamos el sistema de alerta temprana de ayuda en la toma de decisiones como tienen otras, cuando tengamos las obras que permitan honrar la memoria de muchas personas y permitan dejar dormir a muchas otras".

También ha rebatido al síndic de Compromís, Joan Baldoví, por apostar por "devolver la voz al pueblo valenciano", y ha considerado que este mismo "tiene muy claro que la siguiente diana está en el 'sanchismo', lo que pasa que no quieren verlo". "Desde el primer momento han reclamado responsabilidades a todos, esa es la realidad", ha recalcado. A partir de ahí, ha asegurado, "lo que más interesa" para conseguirlo es que "continúe habiendo un Consell que lidere la reconstrucción".

Preguntada por la ausencia del síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, quien podría sustituir a Mazón al frente de la Generalitat, de la junta de portavoces de este martes, ha asegurado que "no hay nada de anormal" y ha esgrimido que el dirigente 'popular' "es también alcalde" y secretario general del PPCV, por lo que tiene más agenda. "No siempre puede atender todas las ocupaciones en el mismo día y hay que priorizar", ha esgrimido.

"OBVIAMENTE HAY QUE HABLAR LAS COSAS"

Cuestionada sobre si precisamente Pérez Llorca se encuentra trabajando para conseguir un acuerdo con Vox para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, la portavoz del PP ha asegurado "desconocer" la agenda del síndic de su partido. Al margen de ello, ha señalado que su grupo tiene "la obligación y responsabilidad de presentar candidato" y ha garantizado que lo hará.

Sobre las negociaciones con Vox, ha asegurado que "obviamente hay que hablar las cosas y consensuarlas". Y sobre si el grupo parlamentario es "ajeno" a las mismas, ha matizado que el GPP "está formado por 40 diputados y no es productivo que vayan los 40 y los 13 de Vox a reunirse y a dirimir". "Cada grupo presentará su propuesta y a partir de ahí se llegará a un acuerdo", ha apuntado, al tiempo que se ha remitido al plazo de 12 días.

Mientras, preguntada por si prefieren un adelanto electoral, Laura Chulià ha reconocido que desde "el punto de vista de ejecución de gestión" resulta "mucho más interesante y ventajoso para el conjunto de la sociedad valenciana que haya un Consell que continúe trabajando en la línea de la recuperación y continúe el impulso que necesita nuestra tierra (...) y no aplazar durante meses por una nueva convocatoria de elecciones".

RECHAZA "POSICIONARSE" SOBRE POSIBLES CANDIDATOS

Cuestionada directamente sobre si será Juanfran Pérez Llorca y si este sería "un buen candidato", la diputada 'popular' ha valorado que en todo caso no sería "continuista", aunque ha rechazado "posicionarse" y se ha limitado a asegurar que la propuesta que se haga desde su grupo le parecerá "perfecta".

Además, Chulià ha reprochado al síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, que haya sostenido que el "pacto" entre el PP y Vox para acordar la persona que relevará a Carlos Mazón "puede estar sellado sobre 229 vidas sin ningún tipo de pudor", en alusión al número de fallecidos en la dana, y ha calificado de "desacertadas" estas palabras. "Personalmente, me duele muchísimo que se utilice el dolor de personas y más en una tragedia", ha manifestado.