El PP muestra "hartazgo" ante el "seguimiento del minutaje" de Mazón el día de la dana: "Hay que seguir adelante"

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Nieves Martínez ha mostrado "hartazgo" ante el "seguimiento del minutaje" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el 29 de octubre del pasado año --el día de la dana-- y ha apostado por "seguir adelante mirando la reconstrucción" a las puertas de cumplirse un año de la catástrofe.

De este modo lo ha manifestado este lunes, en declaraciones a los medios, preguntada por la información de Levante-EMV de que en la tarde de la dana Mazón acompañó a la periodista Maribel Vilaplana a un aparcamiento situado en la Glorieta tras dejar el restaurante El Ventorro, un desplazamiento no conocido hasta la fecha.

La diputada 'popular', "como ciudadana", ha afirmado estar "un poco en el hartazgo del seguimiento del minutaje" del jefe del Consell el día de la dana y ha esgrimido que a ella le "importa realmente si se dieron las alertas correctas cuándo y dónde tocaba, para que realmente se pudiera haber alertado a los ciudadanos". "Una vez pasada la catástrofe, yo soy de las que piensa que hay que seguir adelante, y en estos momentos hay que seguir adelante mirando la reconstrucción", ha apuntado.

Preguntada por la nueva versión sobre el trayecto del jefe del Consell la tarde del 29O tras salir de El Ventorro, ha subrayado que "lo que opine esta diputada no tiene mayor trascendencia a nivel de lo que es la instrucción judicial" y ha señalado que, en todo caso, "tendrá que ver la jueza, que es la que está recogiendo todos estos datos, hasta qué punto le es importante a la hora de tomar decisiones".

Sobre las encuestas, ha asegurado desconocer "la letra pequeña" y ha indicado que, si algo saca de las mismas, es que "pese a todo lo malicioso que la izquierda va buscando y condicionando, el PP sigue siendo la fuerza mayoritaria y por la que apuestan realmente los valencianos para seguir gobernando".

VOX RECHAZA VALORAR LA NUEVA VERSIÓN

Desde Vox, su portavoz adjunta Ana Vega ha rechazado pronunciarse sobre esta nueva versión y se ha remitido a la comisión de investigación de la dana de Les Corts y al procedimiento judicial que investiga la gestión de la dana. "No somos tertulianos ni comentaristas de programas de prensa rosa y no vamos a hacer valoraciones al respecto", ha zanjado.