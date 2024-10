El PP muestra "respeto a las decisiones judiciales" tras la condena a Zaplana y repulsa "cualquier tipo de corrupción"

El PSPV pone el foco en Mazón como "discípulo" del 'expresident' y Compromís cree que el fallo refleja "una mínima parte de toda su corrupción"

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha mostrado su total "respeto a las decisiones judiciales" tras la condena a diez años al expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana por el caso Erial y ha subrayado que la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia todavía no es firme. En cualquier caso, ha transmitido la "condena absoluta" de los 'populares' a "cualquier tipo de corrupción" y ha pedido respeto a la "nueva generación de políticos" que están al frente del partido y del Consell en la actualidad.

Desde la oposición, el PSPV, que ha calificado esta condena como "la noticia del año", ha puesto el foco en el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, como "discípulo" y "alumno aventajado" de Zaplana y ha considerado que no solo es "una condena a un expresidente, sino a una manera de hacer política que durante 20 años campó a sus anchas por la Comunitat Valenciana". Mientras, Compromís ha sostenido que la resolución refleja "una mínima parte de toda la corrupción que dirigió" el también exministro y se ha mostrado seguro de que "no devolverá todo el dinero que ha robado".

De esta manera lo han expresado los portavoces de los distintos partidos este martes tras la Junta de síndics. De un lado, desde el PP, Juanfran Pérez Llorca ha esgrimido que todavía no ha "tenido tiempo de leer" la sentencia, aunque ha manifestado la "condena absoluta a cualquier tipo de corrupción" y ha mostrado el "respeto a las decisiones judiciales". No obstante, ha subrayado que la condena no es firme "ni para los absueltos ni para los condenados" y ha pedido esperar hasta que lo sea, aunque ha matizado que con este argumento no trata de "justificar o disminuir la responsabilidad" de Zaplana.

"Cuando hay una sentencia que condena a un político por corrupción se hace un mal irreparable a la política y a la sociedad, nadie puede estar contento de que estas cosas pasen", ha reflexionado el también secretario general del PPCV, que ha lamentado que, "20 años después de haber visto esos escándalos de corrupción", hoy "volvamos a estar presenciando otros casos que tienen pinta de convertirse en algo muy grande, que afectan a --el exministro José Luis-- Ábalos y que apuntan a varios ministros y también al presidente del Gobierno", ha dicho, en alusión al 'caso Koldo'.

En este sentido, ha recalcado que, a diferencia del síndic socialista, José Muñoz, él no dirá que de este último ni tampoco del 'expresident' Ximo Puig que son "discípulos de Ábalos", el político valenciano "con más poder en el PSOE en los últimos años". "Ya veremos cómo quedan las cosas", ha expresado.

Dicho esto, Pérez Llorca ha considerado "muy triste" que partidos como el PSOE y sus dirigentes utilicen la corrupción para "buscar rédito político", mientras "callan" con otros casos que les afectan. Y, frente a estas actitudes y episodios, ha pedido respeto para la "nueva generación de políticos" que dirigen en la actualidad tanto la Generalitat como el PPCV, de quienes ha subrayado que nadie "hasta hoy pueden poner en duda su conducta".

PSPV: ES "LA NOTICIA DEL AÑO"

Mientras, desde el PSPV, si síndic, José Muñoz, ha asegurado no tener "ningún tipo de dudas" de que la condena a Eduardo Zaplana "a 10 años de prisión y a una multa de 20 millones por el cobro de mordidas" es "la noticia del año". "Ahora ya se elimina el presuntamente porque hay una condena firme", ha recalcado.

En todo caso, el dirigente socialista ha recalcado que la decisión judicial "no es una condena a un expresidente, sino a una manera de hacer política que durante 20 años campó a sus anchas por la Comunitat Valenciana" y que "confundía lo público con lo privado", las "arcas y recursos de todos" para estar al servicio de "los intereses del PP".

En el contexto de esta "manera corrupta de hacer política", Muñoz ha puesto el foco en el actual 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "alumno aventajado" de Zaplana. "La primera persona que confió en él fue Zaplana, ha sido su padrino político (...) y esta condena a una forma de entender la política claramente se ve representada por el actual 'president'", ha argumentado.

Así, ha advertido de que el "zaplanismo 3.0 ahora vuelve a campar a sus anchas" por la Comunitat Valenciana de la mano de Mazón gracias a medidas impulsadas por su Consell para tratar de "desmontar" la Agencia Antifraude o "controlar" la televisión pública, entre otras. "Esa destrucción va a permitir a Mazón establecer una autopista hacia la corrupción. El alumno aventajado --de Zaplana-- pone los instrumentos para superar al maestro", ha censurado.

COMPROMÍS, SEGURO DE QUE "NO DEVOLVERÁ EL DINERO"

Finalmente, desde Compromís, Joan Baldoví y Isaura Navarro han considerado que la condena a Eduardo Zaplana refleja tan solo "una mínima parte de toda la corrupción que dirigió como 'president' de la Generalitat" y se han mostrado seguros de que "no devolverá todo el dinero que ha robado durante todos estos años".

Eso sí, Baldoví ha mostrado su deseo de que el 'expresident' "ahora sí tenga buena salud para disfrutar de las comodidades de una celda en --la cárcel de-- Picassent", de la misma manera que la ha tenido "para pasear por la playa y disfrutar del Mar Mediterráneo".