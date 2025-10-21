PP niega “racismo” en diferenciar nacionalidades en estadísticas de Generalitat y la izquierda ve inconstitucionalidad

Portavoces del PP y de Vox en la junta de síndics de Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

Vox dice que su propuesta busca utilizar “datos informativos” para “controlar el gasto en la inmigración masiva y descontrolada”

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP niega que sea “racista” la propuesta de resolución de Vox que ha apoyado para instar al Consell a que incorpore al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 "estadísticas diferenciadoras" entre "población nacional" y "población migrante", ya que asegura que se trata de “recoger información” como también hace el Gobierno en estudios sobre inmigración.

Por su parte, Vox defiende que su iniciativa busca garantizar la “total transparencia” de los “datos informativos” para, una vez recogidos, poder controlar el gato destinado por la administración en la “inmigración masiva y descontrolada”. En cambio, tanto PSPV como Compromís advierten que la propuesta tiene visos de “inconstitucionalidad” y podría contravenir la legislación en materia de protección de datos.

Así se han posicionado los cuatro grupos de Les Corts, en rueda de prensa tras la junta de síndics, sobre la propuesta de resolución aprobada este pasado lunes por PP y Vox en la comisión de Hacienda.

En concreto, Vox pide distinguir entre “población nacional y migrante” en los datos de la contribución neta al estado del bienestar, la recepción de ayudas, el uso de servicios de urgencias sanitarias, la cantidad de donantes de sangre y el absentismo laboral en la empresa privada y la administración, en este último caso también "diferenciando hombres y mujeres y edad".

Desde el PP, su síndic, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido “no caer en la trampa de la izquierda” porque ha esgrimido que “pedir información no es racista, sino el uso que le puedas dar a esa información”. Además, ha asegurado que esos datos se intentarán utilizar para “intentar mejorar la vida” de la población migrante.

EL PP NO ENTRA EN LAS INTENCIONES DE VOX

Preguntado por la posición de Vox, que quiere utilizar esos datos para “controlar la inmigración ilegal”, ha señalado que cada partido tiene su opinión y que algunas las comparte y otras no, al tiempo que ha destacado que hay organismos estatales que también realizan estudios sobre inmigración.

“No voy a valorar la opinión de Vox, sí puedo garantizar que en las instituciones donde gobierna el PP habrá un buen uso de los datos”, ha zanjado, y ha denunciado que “racismo es el uso que ha hecho el Gobierno de los menores migrantes como una mercancía para negociar acuerdos con los independentistas”.

El síndic de Vox, José Mª Llanos, ha relacionado la propuesta con la intención de su partido de “saber el peso del presupuesto institucional que va destinado a la inmigración ilegal”, algo que le “parece razonable y que los ciudadanos tienen derecho a saber”.

“Los datos son informativos a todos los efectos”, ha subrayado, y ha concretado que se considerará “población nacional” a “aquellos que hayan adquirido la nacionalidad” española según el Código Civil. Además, ha indicado que desconoce el procedimiento para que se apruebe definitivamente esta propuesta en Les Corts.

Entre el resto de la oposición, José Muñoz (PSPV) ha advertido que la propuesta “vulnera cualquier tipo de legislación española y europea”, como la normativa de protección de datos, y ha augurado que podría suponer “multas millonarias” para la Generalitat si se aplica.

Es por eso que ha avanzado que su grupo estudiará si cabe una denuncia ante Fiscalía, además de pedir al Gobierno que estudie si vulnera leyes estatales y de acudir tanto al Síndic de Greuges como al Europarlamento, una “batería de medidas” que anunciarán en los próximos días.

"EL FUTURO DE MAZÓN ESTÁ LIGADO A VOX"

El síndic socialista ha relacionado esta propuesta con que “el futuro político de Carlos Mazón [‘president’ de la Generalitat está ligado a Vox” y con que “la democracia valenciana está en mínimos históricos”.

“Que luego no se lleve las manos a la cabeza cuando haya incidentes como en Torre Pacheco”, ha añadido en alusión a los altercados que tuvieron lugar hace unos meses en la localidad murciana tras la agresión a un vecino que fue seguida de llamamientos de grupos ultra a la violencia contra los inmigrantes.

Y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha avanzado que estudiarán si la propuesta “puede incurrir en una flagrante inconstitucionalidad o ilegalidad”, al considerar que es algo “absolutamente racista” y que “puede atentar contra la intimidad”.

“Compromís será muy firme e irá donde tenga que ir para combatir estas propuestas xenófobas”, ha avisado tras acusar a PP y Vox de “querer diferenciar a personas por su nacimiento” cuando “dicen que son tan católicos”.

También ha señalado que “cuesta distinguir” las políticas de PP y Vox y lo ha relacionado con el apoyo a este último partido al ‘president’. “Si a Mazón le presentarán una hipoteca con un 40% de interés, la firmaría sin duda con tal de seguir en la presidencia”, ha ilustrado.