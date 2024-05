PP pide "fortaleza institucional" ante Lim, Compromís y PSPV "cortarle las alas" y Vox rechaza darle beneficios

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PP, integrante del equipo de gobierno del Ayuntamiento de València junto a Vox, ha invitado este martes a posicionarse en "la senda de la unidad para actuar con la fortaleza institucional que merece la ciudad y los valencianos" ante el Valencia CF y su máximo accionista, Peter Lim. Vox ha rechazado dar beneficios a Lim, y los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV, han instado a "cortarle las alas" y a hacerle "pasar por el aro" adoptando medidas que le lleven a finalizar el Nou Mestalla, hacer un estadio adecuado y cumplir los compromisos que tiene con la capital valenciana.

Los cuatro grupos que integran esta corporación local se han pronunciado de este modo durante el pleno ordinario de mayo celebrado en el consistorio, al debatirse la moción presentada por los socialistas para reclamar la aprobación de las fichas urbanísticas vinculadas a la finalización del nuevo estadio del Valencia CF.

Antes del debate de esta iniciativa en el pleno, la alcaldesa, María José Catalá (PP), ha indicado a los concejales que tenía que trasladarles dos informes jurídicos, uno emitido por la secretaria general y del pleno y otro por la secretaría de Urbanismo, que había solicitado desde Alcaldía para conocer "las implicaciones jurídicas" que las propuestas planteadas por el PSPV podían suponer. Para que los grupos estudiaran esos documentos se ha hecho un receso.

Estos informes han concluido que no había problema con la propuesta que reclamaba la aprobación en el pleno de junio de la modificación del Plan de Actuación Territorial Estratégica Valencia CF, sobre el viejo y el nuevo Mestalla, y que se incluyan las fichas de gestión y con la que señalaba que estas incluyan, a falta de la firma de un nuevo convenio, las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio para poder disponer de las plusvalías urbanísticas.

No obstante, el elaborado desde la secretaría de Urbanismo ha considerado "contrario a derecho" lo reclamado, en el punto 3 de la moción socialista, para que esas fichas "establezcan la obligatoriedad de que el club --de fútbol-- deposite una fianza por el valor total de las obras de construcción del nuevo estadio para poder obtener la licencia de edificación" que lleve a concluir sus obras.

Finalmente, y tras reanudarse el pleno, el PSPV ha mantenido su moción aunque modificada. La iniciativa ha mantenido sus dos primeras propuesta y ha eliminado la tercera, que ha sido sustituida por la enmienda que ha presentado Compromís para solicitar que se elabore la "auditoría externa, aprobada en la comisión de urbanismo de febrero de 2024" sobre el coste del nuevo estadio "con los requisitos de las fichas urbanísticas aprobadas con las exigencias del convenio".

Tras el debate, la moción defendida por la oposición ha contado solo con los votos a favor de los dos grupos que la integran y ha sido rechazada por el ejecutivo local con el no de PP y Vox. Para concretar y conocer antes de votar la propuesta de acuerdo final, con la inclusión de la enmienda de Compromís, se ha hecho un nuevo receso.

El edil de Urbanismo, Juan Giner (PP), ha afirmado que "si hay algo que no merece la ciudad de València, el Valencia CF y los valencianos es actuar frívola, irracional e irresponsablemente" y ha considerado que "la responsabilidad y el sentido común" exigían "retirar la moción" del PSPV-PSOE.

Giner ha apuntado que "la senda adecuada, el camino adecuado, que deben recorrer los concejales del Ayuntamiento de València es actuar desde la fortaleza del derecho y todos a una, con la determinación adecuada para llegar a lo que merece la ciudad". El edil ha pedido "coherencia" y ha invitado a seguir "la senda de la unidad para actuar" ante el Valencia CF y sobre el nuevo y el viejo estadio de Mestalla "con la fortaleza institucional que merece la ciudad y los valencianos".

"Y NO HACEMOS EL RIDÍCULO"

"Sentémonos, preparemos el texto, que nos lo preparen jurídicamente y no hacemos el ridículo que hoy estamos haciendo en este pleno", ha manifestado Giner a sus compañeros de corporación. Tras ello, ha instado a "seguir el orden lógico de las cosas" para aprobar las fichas --el PP defiende que salga adelante sin el convenio, Vox no las acepta y la oposición solicita que vayan acompañadas del convenio-- y evitar a partir del 3 de agosto "dar vía libre a Lim".

El portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde, Juanma Badenas, ha afirmado que no apoya "unas fichas --urbanísticas-- que suponen regalar derechos al Valencia CF". "Lo que el club quiere es el negocio de la especulación y beneficios urbanísticos", ha señalado al tiempo que ha defendido se cumpla el convenio de 2005. Badenas ha considerado que "no queda más que trabajar con los servicios jurídicos" con el fin de "buscar la fórmula jurídica que sea para que Lim no incumpla".

"LAS MANOS LIBRES"

El concejal del PSPV Borja Sanjuán ha afirmado que "sin fichas Lim tiene todos los derechos" y que "sin garantía económica no hay certeza de cuándo se iniciarán o acabarán las obras". Ha considerado que hoy se planteaba "hacer pasar por el aro a Lim o que Lim haga pasar por el aro a València" y ha censurado que se le dejen "las manos libres".

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha dicho que la propuesta de la oposición "asegura que no haya beneficio para Lim y que este no pase por delante de la afición y de la ciudad". Ha instado a no dejar "barra libre" al máximo accionista del Valencia CF, a "cortarle las alas" y a no estar a favor suyo y hacerle "la tarea sucia".

"MASA DE CEMENTO"

Antes del debate, ha intervenido un representante de Libertad Valencia, José Antonio Pérez, que ha rechazado que se deje que Peter Lim "engañe al pueblo valenciano" y ha asegurado que su proyecto de nuevo "sigue siendo una masa de cemento" y "no lo que merecen los ciudadanos de València". Ha preguntado a Catalá "si se quiere convertir en la persona que llevó al Valencia CF a su desaparición", ha apuntado que si cree que el club tiene "valor para la sociedad valenciana, el Ayuntamiento debe salvaguardarlo" y ha agregado que con Lim la entidad "no tiene futuro".