PP pide responsabilidad a Vox para presupuestos: "Ser categórico es hacer una política que los valencianos no nos piden"

Rechaza "extrapolar" a la Comunitat la decisión de los de Abascal de suspender negociaciones y confía en que las cuentas saldrán adelante

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha apelado a la responsabilidad de Vox, y también del resto de partidos, para afrontar las negociaciones de cara a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2025, que tendrán el "foco único y máximo" de abordar la reconstrucción tras la dana del pasado 29 de octubre, y ha considerado que ser "categórico" en este asunto es "hacer una política que los valencianos no nos están pidiendo" en este momento, ante las circunstancias "muy excepcionales" que vive la Comunitat Valenciana.

De esta manera lo ha manifestado este jueves la portavoz adjunta y diputada del PP en Les Corts Nieves Martínez, en declaraciones a los medios antes de la comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, después de que los de Santiago Abascal anunciaran ayer la suspensión de las negociaciones presupuestarias con el PP en todas las comunidades autónomas donde dependen de su apoyo tras conocerse, según dicen, que los 'populares' "planean negociar políticas migratorias con el PSOE".

En cualquier caso, ha remarcado que si "tenemos algo claro" es que los presupuestos del próximo ejercicio serán "más que nunca especiales" porque "prácticamente van a ir con un foco único y máximo que es abordar la reconstrucción de toda la catástrofe que la dana ha generado en nuestra Comunidad", y ha confiado en que el PP finalmente conseguirá la mayoría suficiente para aprobarlos.

Así, ha avanzado que desde el PP trabajarán "por unos presupuestos que sean de la reconstrucción" y que cuenten con el apoyo "no solamente de Vox, sino de todos los grupos" parlamentarios de Les Corts. "Es lo que los valencianos se merecen, que todas las fuerzas políticas estén más unidas que nunca por un objetivo único que es la reconstrucción de todas las zonas afectadas por la dana", ha reflexionado.

Tras el anuncio del partido liderado por Santiago Abascal de suspender las negociaciones con el PP, Martínez ha rechazado "extrapolar en estos momentos al territorio valenciano una idea lanzada por Vox a nivel nacional" y ha recalcado que la Comunitat Valenciana está "en circunstancias muy excepcionales", por lo que ha emplazado a "servir a los ciudadanos que necesitan más que nunca el servicio público a través de la política".

"¿EN QUÉ CONDICIÓN QUEDAMOS?"

No obstante, ha matizado que las cuentas todavía "no han llegado" al parlamento valenciano porque ahora mismo "se está trabajando en ellas", por lo que ha considerado que, en estos momentos, "ser categórico en esas contestaciones --en alusión a la postura de Vox-- es hacer una política que los valencianos no nos están pidiendo".

Martínez se ha preguntado "en qué condición quedamos la clase política ante los ciudadanos si no somos capaces entre todos de ponernos de acuerdo en algo tan importante como los presupuestos del año que viene", que ha recalcado que serán "primordiales para que una zona que ha sufrido una catástrofe pueda continuar con esa reconstrucción tan necesaria para que los ciudadanos de esas zonas vuelvan a su normalidad".

La diputada 'popular' ha confiado en que el PP finalmente conseguirá la mayoría suficiente para aprobarlos: "Sigo creyendo en que la política está al servicio de la ciudadanía, por eso estoy aquí y pienso que los 99 diputados que estamos en este hemiciclo deberíamos de tener ese principio como primordial a la hora de dedicarnos al servicio público".

VOX NO TIENE "NADA MÁS QUE AÑADIR"

Desde Vox, Ana Bellver se ha remitido a las palabras del secretario general del partido, Ignacio Garriga. "No tenemos nada más que añadir ni modificar", ha manifestado, para seguidamente argumentar que su formación tiene "una jerarquía nacional", por lo que depende "de lo que nos diga nuestro secretario general".

COMPROMÍS LES ACUSA DE "SACAR BENEFICIOS"

Y desde Compromís, la portavoz adjunta Paula Espinosa ha acusado a Vox de tratar de "sacar beneficios de la situación" que vive la Comunitat Valenciana tras la dana, particularmente la provincia de Valencia, y ha considerado que sería "más coherente" que los de Abascal "dijeran que no" al PP y al Consell de Carlos Mazón por su "gestión negligente y nefasta" de la emergencia que por que "no les interesa" la política migratoria. "Eso es lo que consideraría que sería lo más interesante (...), sería lo que toda la sociedad y la población está esperando", ha deslizado.