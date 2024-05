PP, PSPV y Vox rechazan abrir una comisión de estudio sobre la ampliación del puerto de València

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts rechazará este jueves la propuesta de Compromís de abrir una comisión de estudio sobre los efectos de la ampliación del puerto de València, con el voto en contra tanto de los grupos que sustentan al Consell (PP-Vox) como del PSPV.

En la defensa de la propuesta, el diputado de Compromís Juan Bordera ha augurado que la ampliación convertirá a València en "una ciudad sucia, un trastero de contenedores para dejar poco beneficio al empresariado y a la ciudadanía". Además, ha puesto en duda la necesidad del proyecto, cuando "hay una parte del Puerto sin utilizar", y las estimaciones "hinchadas" de Valenciaport de generación de empleo.

"Huele a pelotazo por partes (...). En el fondo, hay un contubernio entre los de siempre: los Boluda, los Florentino Pérez y los que le ponen la alfombra roja", ha señalado, y ha recordado la postura en contra a la ampliación del "ecologista díscolo del PP" Esteban González Pons.

Desde el PSPV, la diputada y exconsellera Mª José Salvador ha descartado abrir una comisión de estudio después de que el Gobierno diera luz verde en diciembre a la licitación de las obras de la terminal de contenedores, que explotará MSC.

"Entendemos que todos los impactos que tenía la ampliación se han contemplado en la declaración de impacto ambiental", ha argumentado, y ha destacado la vinculación de la ampliación con la interconexión ferrocarril-mar y la "gran apuesta" del Puerto por la sostenibilidad para que sea "el primero limpio de Europa".

El representante de Compromís, que ha subido a la tribuna un cartel de la manifestación contra la ampliación del próximo 31 de mayo, ha asegurado que no le sorprende la postura de los socialistas y que no dejarán de "pelear" para frenar el macroproyecto. "Si no se ponen de parte de la ciudadanía, la ciudadanía se lo hará pagar", ha avisado al PSPV.

"CARA DE ARAGONÈS"

Entre los grupos que sustentan al Consell, el 'popular' Jesús Lecha ha recordado a Compromís que el proyecto sigue adelante pese a que "lo han intentado paralizar por todas las vías". "Se les está poniendo cara de Aragonès", ha espetado a los valencianistas.

También se ha dirigido al PSPV para instarle a "no ponerse de perfil" y exigir al Gobierno que ejecute las obras del acceso ferroviario al Puerto y de la V-30, ya que de lo contrario ha advertido que la autovía estará más congestionada todavía.

Al finalizar el turno del PP, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha pedido la palabra para quejarse de que el diputado 'popular' haya aludido a otros temas sin que se le haya recordado que el debate se centra en la comisión de estudio, pero la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), no se la ha concedido.

Por su parte, el diputado de Vox Miguel Pascual ha reiterado su "sí rotundo" a la ampliación y ha afeado a Compromís que proponga ahora esta comisión y no durante el anterior gobierno del Botànic del que formaban parte.