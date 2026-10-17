El PP Valencia abre la precampaña para que España "vuelva a ser de los españoles" y el Estado "vuelva a funcionar"

Acto de inicio de precampaña del PP Valencia. - PP VALENCIA

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Valencia ha dado el pistoletazo de salida a la precampaña electoral, de cara a las elecciones generales del 29N, para que España "vuelva a ser de los españoles" y el Estado "vuelva a funcionar", así como a "volver a servir a los españoles", quienes sí "funcionan", pero "no el Gobierno".

Así lo han puesto de relieve el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y miembro del comité de dirección del PP, Esteban González Pons, la presidenta del PP de Valencia ciudad, María José Catalá, el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, y Susana Camarero, miembro de la Junta Directiva Nacional del PP, durante el acto de inicio de precampaña en la ciudad de Valencia celebrado este sábado.

González Pons, que ha aseverado que el Partido Popular "va a conseguir" llegar a La Moncloa tras los comicios generales del 29 de noviembre, ha afirmado que España "necesita un cambio" que "representa el PP". Según ha recalcado, un Estado "se juzga por si los trenes van a la hora o los médicos te reciben cuando necesitas o si los jóvenes tienes acceso a la vivienda". Y estos años, ha continuado, "el Estado ha dejado de funcionar porque el Gobierno se ha dedicado a resolver los problemas del presidente (Pedro Sánchez) y no de los ciudadanos".

Igualmente, el 'popular' ha comentado que la "corrupción" del PSOE "no es aislada", puesto que el "propio entorno" de Sánchez "se enfrenta" a ella, ha recalcado González Pons, citando el caso de la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, y aseguró que se sintió perseguida, angustiada e incómoda por diferentes situaciones de presunto acoso que sufrió por parte del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, a quien la Guardia Civil vincula a la presunta 'trama Leire'. "Hasta hoy, solo se le había visto a la mafia siciliana", ha apostillado.

Dicho esto, ha continuado denunciando que el Estado no funciona "cuando no hay Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante una legislatura" o "cuando se aprueba un modelo de financiación singular para contentar a un partido catalán". Al mismo tiempo, ha afeado que "no se cambia una ley de amnistía por una investidura". En su opción, "el Estado en España ha desaparecido".

Ha recordado también el histórico cero eléctrico que dejó a millones de habitantes en España y Portugal a oscuras durante horas, del cual "no hay ni explicaciones ni responsabilidades". Y ha citado también la polémica de pulseras antimaltrato. González Pons ha hecho hincapié en la problemática del precio de la vivienda y ha acusado al PSOE al afirmar que "no les ha importado nada en ocho años". A su juicio, "solo les ha importado la publicidad", ha dicho, y ha hecho hincapié en la dimisión en la víspera de Montse Mínguez, en plena polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja.

Por último, ha pronunciado que Sánchez "debe ser imputado" por la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada masiva de 80.000 migrantes en la ciudad autónoma. Y ha apostillado: España necesita que el Estado "vuelva a funcionar y vuelva a servir a los españoles porque los españoles funcionan, pero el Gobierno de España no".