El PP ve un "auténtico fiasco" la Conferencia Política del PSPV y Vox la tilda de "circo" para "tapar que son una mafia"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (c), y el ministro de Hacienda, Arcadi España (2d), durante la clausura de la conferencia Política del PSPV-PSOE, a 20 de septiembre de 2026, en Alicante - Roberto Plaza - Europa Press

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha calificado de "auténtico fiasco" la Conferencia Política que el PSPV-PSOE ha celebrado este pasado fin de semana en Alicante, mientras que Vox ha instado a los socialistas valencianos a "dejarse de circos" organizados a su juicio para "tapar que son realmente una verdadera mafia".

De este modo lo han manifestado los síndics de ambos grupos, en declaraciones a los medios este lunes, en las que han valorado el cónclave socialista celebrado este sábado y domingo en la Universidad de Alicante, bajo el lema 'Recuperar lo que importa', en cuya clausura la secretaria general del PSPV y candidata socialista a la Presidencia de la Generalitat, Diana Morant, llamó a salir "a ganar" la Comunitat Valenciana en las elecciones autonómicas de 2027.

De un lado, Nando Pastor (PP) ha considerado que la Conferencia Política del PSPV "no ha servido absolutamente para nada a los valencianos" y ha afeado a Morant que parezca "nueva y que acaba de llegar", aunque ha remarcado que, en realidad, "lleva cinco años como ministra sentada en el Consejo de Ministros". "Y en cinco años al frente de un ministerio, creo que cualquier político es capaz de demostrar aquello de lo que es capaz, pero también de aquello de lo que es incapaz", ha añadido.

Así, ha afirmado, "con cierta decepción, que lo de Alicante, lo de la reunión del 'sanchismo', ha sido un auténtico fiasco" y que Diana Morant ha sido "una auténtica decepción", porque "todos esperábamos, hasta los partidos de enfrente, que hubiese algo de contenido, algo de potencia y que el nivel y el listón político en la Comunitat Valenciana pudiese subir", pero "hemos comprobado que ha sido justamente lo contrario".

El dirigente 'popular' se ha referido a este acto como el "cónclave 'sanchista'" y ha afeado a los socialistas valencianos que intenten "tapar y ocultar, sin éxito, lo que les persigue constantemente al PSOE, también a la delegación valenciana, la más 'sanchista' de todas, que es la nefasta gestión de la crisis de Ceuta, las joyas de --el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez-- Zapatero y todo lo que rodea al 'sanchismo'".

"TOMADURA DE PELO EN TODA REGLA"

También ha cargado contra algunas de las dirigentes que participaron en este acto, como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, o la secretaria general del PSPV, Diana Morant: "Una sigue siendo ministra de Pedro Sánchez, la otra sigue siendo la delegada del Gobierno y la otra sigue siendo nada más y nada menos que la número dos del PSOE".

A juicio del síndic del PP en Les Corts, la Conferencia Política del PSPV también ha servido para "poner en evidencia y darnos la razón a los que decíamos que ese cónclave 'sanchista' era una tomadura de pelo en toda regla" porque, "al final, de los problemas importantes de la Comunitat Valenciana, y especialmente de la provincia de Alicante, que dependen del Gobierno de Pedro Sánchez, ninguno ha encontrado solución".

"Ni palabra del agua, ni palabra del trasvase, ni palabra de la ampliación de la segunda pista del aeropuerto de Alicante, ni palabra de esa conexión ferroviaria, ni palabra de las inversiones que se han de hacer importantes para desbloquear los tráficos y las congestiones, ni palabra de los 1.300 millones que nos debe Pedro Sánchez en sanidad y que podríamos seguir con eso haciendo más hospitales o centros de salud, ni palabra de cuándo vamos a dejar de ser los alicantinos la provincia 52 de 52. Ni palabra de nada de eso", ha enumerado.

Para Pastor, todo ello "contrasta mucho con la capacidad inversora que está ocurriendo por parte del gobierno de Juanfran Pérez Llorca esta misma semana: 350 millones para finalizar la CV-60, que pondrá en contacto y comunicará como Dios manda las comarcas centrales valencianas, 180 millones para el desdoblamiento de la conexión de la CV-95 entre Torrevieja y Orihuela o los cerca de 50 millones también para la ronda oeste de Castellón".

LOS SOCIALISTAS "NUNCA PREDICAN CON EL EJEMPLO"

El síndic 'popular' ha mencionado los "pilares centrales" de Morant, "vivienda y educación", y que haya prometido "topar los precios", para reprocharle que los socialistas "nunca predican con el ejemplo cuando están en el Gobierno". "Hace tan solo tres años que estaban ellos en el gobierno y el Botànic permitió que los precios del alquiler subiesen el 100% y los de venta un 50%", ha especificado.

Y ha criticado que Morant anunciara "que pondrá más viviendas en el mercado de protección pública" por decirlo "la jefa y la representante del partido que puso exactamente cero viviendas en el mercado" y que afirmara "que habrá más viviendas en alquiler asequible" cuando "al mismo tiempo se sienta en un Consejo de Ministros que la solución que nos presentó ante el déficit de 750.000 viviendas no es otro que el de un portal de internet con cerca de 800 repartidas por toda España". "No es serio", ha agregado.

En materia educativa, Nando Pastor ha advertido a Morant de que las medidas que ha propuesto "son aquellas que ya el 'president' Juanfran Pérez Llorca está en estos momentos poniendo en práctica". "Nos habla de las ayudas a las familias, de cuestiones que tenemos ya puestas en marcha como la educación gratuita de 0 a 3 años o para los universitarios que aprueban el primer curso", ha enumerado.

Y ha defendido: "Ella nos habla del salario de los profesores cuando somos nosotros los que a los docentes les hemos subido el salario que su partido le negó hasta en cinco ocasiones. Habla de bajar las ratios cuando somos nosotros los que lo estamos haciendo. Habla del desarrollo del Plan Edificant cuando su partido era incapaz de superar el 30%, nunca lo hizo en nivel de ejecución y nosotros estamos en un 90%".

"CORTINA DE HUMO"

Por otro lado, José Mª Llanos (Vox) ha instado al PSPV a "dejarse de circos" y ha asegurado que su Conferencia Política celebrada en Alicante ha sido "una cortina de humo para tapar que son una mafia realmente orquestada por Pedro Sánchez desde el Gobierno de España", al que pertenece Diana Morant, "que ha consentido y colaborado con la invasión de la soberanía española en Ceuta y amenaza a otras ciudades españolas", ha incidido.

El síndic de Vox ha acusado a los socialistas valencianos de pretender, con este acto celebrado en la Universidad de Alicante, "tapar que son realmente una verdadera mafia". "Y los valencianos y todos los españoles saben que tienen que elegir entre prosperidad o ruina", ha avisado.

Llanos ha argumentado que el PSOE debería, "en lugar de montar circos para intentar tapar sus vergüenzas y sus miserias, dimitir en pleno y convocar elecciones, porque los valencianos y todos los españoles están más que hartos de la ruina a la que nos están decantando y en la que ya nos han metido este Gobierno socialista".