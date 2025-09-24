PP y Vox acuerdan incluir la comparecencia de Miguel Polo (CHJ) en la comisión de la dana de Les Corts la próxima semana

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar como testigo en el juzgado de Catarroja por la dana - Rober Solsona - Europa Press

El PSPV pide a ambas formaciones "que se tapen un poco" y Compromís avisa que ninguna "cortina de humo" tapará "las vergüenzas" de Mazón

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han acordado este miércoles en la mesa de la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes incluir la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en la sesión parlamentaria prevista para el próximo 30 de septiembre, tal y como había solicitado hace unos días la formación de Santiago Abascal.

El testimonio de Polo, que la pasada semana declaró como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana, estaba previsto ya inicialmente en el plan de trabajo de la comisión, aprobado por PP y Vox, pero esta última formación había pedido ponerle fecha. Hasta el momento, tanto en la primera sesión, celebrada el pasado 1 de julio, como en la programada para finales de septiembre --que será la segunda-- estaban previstas solo las comparecencias de técnicos.

En declaraciones a los medios este miércoles, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que la "noticia del día" es que el PSPV se ha "opuesto" a la comparecencia de Miguel Polo en la comisión, algo que para los 'populares' refleja que los socialistas "no quieren que se sepa la verdad" de la tragedia del 29 de octubre, al tiempo que les ha acusado de "utilizar el dolor de las víctimas para hacer política".

Según Pérez Llorca, no hay "ninguna persona que entienda" que el PSPV se "niegue" a que comparezca una persona "tan determinante para explicar lo que pasó" aquel día. Por ello, ha aprovechado para afear a los socialistas que no les "importe" la reconstrucción y que simplemente se limiten a "hacer ruido" y a construir "un relato".

EL PSPV LA VE "UNA FARSA"

Por el contrario, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha considerado que la comisión de la dana de Les Corts es una "auténtica vergüenza" por las maniobras del PP y Vox, que a su juicio demuestran que utilizan este foro parlamentario "a su antojo". "No esperamos nada, pero por lo menos que se tapen un poco, ¿no?", ha deslizado.

Dicho esto, ha admitido que al PSPV no le "gusta" esta comisión porque es "una farsa, y cada vez se demuestra la profecía autocumplida". "Ya dijimos que esto iba a ser manipulado y utilizado por el PP y cada paso que da esta comisión demuestra lo que ya dijimos", ha señalado, al tiempo que ha preguntado a PP y Vox por qué no llaman a la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, que ha sido citada también como testigo por la jueza de Catarroja.

CAMARERO ACUDIRÁ CON "NORMALIDAD", CUANDO LE TOQUE

Sobre esta última cuestión, Pérez Llorca ha replicado a Muñoz que Susana Camarero está incluida en el plan de trabajo de la comisión de investigación y se le "llamará" y acudirá "cuando le toque a los políticos" con "toda transparencia y normalidad", pero ha esgrimido que Miguel Polo "es un técnico" y por eso se le cita ahora, también después de que ante la jueza de la dana "dijera que no facilitó información sobre el barranco del Poyo porque ya no se podía hacer nada". "Queremos que explique todas estas cosas", ha señalado.

En todo caso, el síndic socialista ha insistido en que las asociaciones de víctimas tiene que ser "las primeras" en acudir a la comisión de Les Corts y ha pedido que no se "siga alargando" con los testimonios de técnicos. Y ha recalcado que Polo pertenece "a una agencia estatal", por lo que tiene "su lugar para comparecer" en las comisiones del Congreso y el Senado. Por eso mismo, ha instado al PP y Vox a preocupase por tratar "cuestiones autonómicas" porque "la competencia de la emergencia era autonómica".

COMPROMÍS DENUNCIA UN USO "FRAUDULENTO"

Finalmente, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro se ha mostrado "a favor de todas las comparecencias", pero ha reprochado al PP y Vox el uso "fraudulento" que están haciendo a su juicio de la comisión, donde ha hecho hincapié en que las víctimas aún no han acudido. "No tenemos un calendario y, en cambio, se han dado toda la prisa del mundo para la comparecencia de Polo", ha cuestionado.

En cualquier caso, ha considerado que ni el presidente de la CHJ "ni nadie" tapará "la vergüenza" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "que aún hoy por hoy no sabemos dónde estaba en las horas más críticas" del 29 de octubre. "No hay cortina de humo para sus vergüenzas", ha resumido.