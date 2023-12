PP y Vox afirman que los presupuestos son "fiables" mientras la oposición critica que "nacen muertos" y que "no cuadran"

Archivo - La consellera de Hacienda, Ruth Merino (c), recibe a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (2i).

Archivo - La consellera de Hacienda, Ruth Merino (c), recibe a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (2i). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han defendido que los presupuestos de la Generalitat para 2024 son unas cuentas "fiables", mientras que el PSPV y Compromís han asegurado que "no cuadran" y que "nacen muertos" antes de ser siquiera aprobados.

La contundencia con la que se han referido los portavoces de PSPV y Compromís en la comisión de Hacienda, José Muñoz y Aitana Mas, a las cuentas del Consell se basa en la previsión del déficit que ha incluido Hacienda en los presupuestos, que es del 0,3%. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes, el Gobierno informó a las comunidades autónomas de que el déficit que tienen autorizado para el próximo año será del 0,1%.

Precisamente esta decisión ha sido objeto de las críticas del síndic del PP, Miguel Barrachina: "Del déficit del 3% nacional autorizado por Bruselas, un 2,9% se lo queda el gobierno y solo 0,1% para las autonomías". "Es decir que pretende cargar cientos de millones a las comunidades autónomas después de su pacto con Junts y ERC. Los valencianos no van a pagar los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas", ha asegurado.

Barrachina ha señalado que "el gobierno serio de Carlos Mazón sí ha cumplido con lo que le competía respecto a los presupuestos. Tiene una hoja de ruta que pasa por reducir gasto público, eliminar impuestos y aumentar el gasto social".

"Esa es la hoja de ruta que no va a variar porque Sánchez haya llegado a acuerdos con el separatismo. El 11 de septiembre la consellera Ruth Merino escribió a la ministra pidiéndole los datos para poder elaborar las cuentas con fiabilidad. Y no ha llegado nada. Que el gobierno de Sánchez convoque tarde y mal el CPF no va a cambiar las cuentas propuestas", ha añadido.

Por su parte, la diputada de Vox Teresa Ramírez ha señalado que los presupuestos del nuevo Consell PP-VOX "son los más responsables que se han podido presentar a los valencianos".

"Partíamos de una inflación que ahoga a las familias y frena la economía, una gran dificultad para acceder al crédito debido a los continuos incrementos de tipo de interés, una elevada presión fiscal que no atrae inversiones, sino que las ahuyenta y unos trámites burocráticos lentos y complejos que dificultan la actividad y ralentizan el crecimiento", ha agregado.

"TIRAR BALONES FUERA"

Pero la oposición no coincide con estos diagnósticos y critica la "falta de acuerdo" entre los dos partidos que sustentan al gobierno en cuestiones como la condonación de la deuda o la financiación económica. Muñoz ha instado al 'president', Carlos Mazón, a no hacer "seguidismo" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras que Mas ha criticado que no saben "ni cuál es el modelo de financiación" que tiene encima de la mesa el Consell.

Muñoz ha criticado que se plantee "un objetivo de déficit irreal" y que "no concordaba con lo que había planteado el gobierno de España". "Además, han planteado unos presupuestos en los que incrementan las entregas a cuenta un 16%: Es un Consell absolutamente irresponsable y vamos a pagarlo todos los valencianos y valencianas con recortes", ha añadido.

Por su parte, Mas ha reprochado que "no cuadren los ingresos con los gastos" en las cuentas y ha criticado que "pueden hacer muchas cumbres, pueden quejarse de muchos Consejos de Política Fiscal y Financiera, que solo es tirar balones fuera para no ponerse de acuerdo en lo verdaderamente importante".

ENMIENDAS

Mientras, en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos se debaten desde hoy hasta el jueves las enmiendas parciales a la ley de Presupuestos de 2024. Las enmiendas de PP y Vox están saliendo adelante sin problemas, incluso algunas de ellas por unanimidad, mientras que las de la oposición están siendo, en su gran mayoría, rechazadas por el Gobierno.

Compromís no ha conseguido aprobar ninguna enmienda en los tres puntos que se han debatido hasta la publicación de este teletipo --Articulado, Presidencia y Vicepresidencia Primera-- mientras que el PSPV ha sacado adelante dos enmiendas en el apartado de Presidencia con el apoyo de PP y Compromís y el voto en contra de Vox.

La diputada de Vox Teresa Ramírez, de hecho, ha anunciado que no van a apoyar ninguna enmienda de la oposición, porque las ha calificado de "literatura" y "no de calado e importancia".