PP y Vox aprueban su plan para investigar el sector público del Botànic, que la oposición ve "una factoría de titulares"

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han sacado adelante este jueves su plan de trabajo para la comisión de investigación sobre el sector público instrumental de la Generalitat durante el anterior gobierno del Botànic, entre los años 2015 y 2023. Un programa que la oposición rechaza por no investigar los gobiernos 'populares' anteriores y por considerar que será "una factoría de titulares" sin nada detrás.

Así lo han trasladado los grupos antes de la sesión de la comisión en Les Corts para aprobar el plan de trabajo, que se iniciará previsiblemente a partir de finales de septiembre durante los jueves en los que no haya pleno. En la comisión, PP y Vox han votado a favor de su plan y en contra de los presentados por PSPV y Compromís.

Desde el PP, el diputado Rubén Ibáñez ha defendido la necesidad de investigar "el gobierno más caro de la historia, con duplicidades y contrataciones al margen de la ley". "Esto no va contra nada ni contra nadie, sino para que no vuelva a ocurrir", ha rebatido a la oposición.

Además, ha garantizado que esta comisión no será "un desfile de personajes mediáticos", como a su juicio sucedía con el Botànic, y se podrá ampliar el número de comparecientes previstos. "Los exaltos cargos de Puig y Oltra que van a comparecer tienen cosas que explicar", ha aseverado, y ha avanzado que los primeros podrán ser el interventor de la Generalitat y el síndic de Comptes.

Mª Teresa Ramírez (Vox) ha coincidido en que la comisión "no consiste en un paseíllo de altos cargos, sino en dar respuesta a los ciudadanos", y ha replicado a la oposición que si querían investigar a los gobiernos del PP "han tenido ocho años para hacerlo".

Desde el PSPV, Toni Gaspar ha afirmado que no esperan "nada" de la comisión porque "las conclusiones ya están escritas". "No sé si el PP quiere encontrar cómo el Botànic ha intentado arreglar los pufos de años anteriores", ha señalado, y ha augurado que lo que sí habrá serán "muchos titulares cada vez que al gobierno de PP y Vox se le atraganta la gestión, como vemos últimamente".

"ENTRADAS PARA CAMPS"

Dicho esto, ha instado a los 'populares' a "pedir entradas" para la cena que se celebra este jueves en València con afines al 'expresident' Francisco Camps "porque allí se va a concentrar mucha gente capacitada para hablar del sector público". "Cuando llegamos en 2015, hicimos comisiones de investigación porque hay sentencias, ahora hay observaciones", ha remarcado.

Y la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha criticado que PP y Vox apliquen su "rodillo" y no acepten ninguna propuesta para una comisión que "quieren alargar durante toda la legislatura para hacer oposición a la oposición", cuando ha recordado que el sector público ya está sometido a auditorías públicas.

"Nosotros heredamos muchos casos de corrupción y lo que hicimos fue intentar arreglar todas las fechorías de esta gente, y no tenemos ningún problema con que vengan a comparecer nuestros gestores", ha enfatizado, y ha asegurado que el 'president', Carlos Mazón, "anunció una auditoría privada del sector público que no ha hecho porque en realidad no hay nada".

COMPARECIENTES

Según anunciaron PP y Vox el mes pasado, por la comisión desfilarán los exconsellers del Botànic Vicent Marzà (Educación) y Gabriela Bravo (Justicia) junto a exaltos cargos como Mako Mira (Economía), José Mª Ángel (Emergencias), Enric Nomdedéu (Empleo), Anaïs Menguzzato (Ferrocarrils de la Generalitat), José Luis Pérez Pont (Consorci de Museus) o Empar Marco y Alfred Costa (À Punt).

El plan de trabajo establece que la comisión dispondrá de un año y medio para finalizar sus trabajos y elaborar un dictamen, con posibilidad de prórroga. Una vez aprobado se elevará al pleno de Les Corts para su debate y votación.