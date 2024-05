PP y Vox defienden reprobar a Ribera por "el daño que ha hecho" a la Comunitat y PSPV les acusa de "violencia política"

Compromís rechaza la gestión de Ribera porque "el agua no ha llegado" a l'Albufera pero no apoyará la reprobación



El PP y Vox han defendido la reprobación que votarán Les Corts este jueves a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por "el daño que ha hecho" a la Comunitat Valenciana, mientras que el PSPV-PSOE les ha acusado de "violencia política" y de querer "acabar" con la carrera de la que también es su candidata a las elecciones europeas.

Así lo han indicado los síndics de los tres grupos (Miguel Barrachina, del PP; José María Llanos, de Vox y José Muñoz, del PSPV), mientras que el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha considerado que reprobar a Ribera es "insultar a los valencianos" pero ha defendido que son "muy críticos" con la gestión de la ministra y por ello han presentado una enmienda de modificación a la propuesta del PP, que votarán en contra salvo que se les acepte la enmienda.

El síndic del PP ha señalado que Ribera "se ha significado por hacer un daño permanente a la Comunitat Valenciana", y le ha acusado de paralizar "60 proyectos que heredó del Partido Popular de protección de la costa". "Además del daño global se ha significado haciendo daño también a todas nuestras provincias", ha aseverado.

"Fue la secretaria de Estado que aprobó el proyecto Castor, que con 1.700 millones de euros derrochados solo produjo terremotos. Hoy lo pagan ustedes en su factura eléctrica. Es la vicepresidenta que recortó el agua a Alicante, el Tajo Segura, y además 27 decisiones políticas para que nuestros agricultores tengan menos agua de la que técnicamente se determinaba. Y además en l'Albufera nos deja sin los 20 hectómetros cúbicos que necesita para seguir viviendo nuestro lago", ha manifestado.

Por tanto, según Barrachina, "merece una reprobación como ya han hecho otras instituciones en la Comunitat Valenciana porque cada una de las decisiones de Teresa Ribera es un ataque a la Comunitat Valenciana".

Desde Vox, José María Llanos ha considerado que "hay elementos más que suficientes" incluso para que Ribera "sea cesada y que no vuelva a entrar en política".

"Es tan negligente que deja de ir la mitad de veces al Congreso de los Diputados cuando le corresponde y además la ministra de 'Transacción Ecológica' está perjudicando absolutamente todo nuestro sector climático, agricultura, ganadería, pesca y también nuestra industria", ha considerado.

"VIOLENCIA POLÍTICA"

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, Jose Muñoz, ha acusado al PP de "abrazar la violencia verbal e institucional en forma de ataque personal contra la candidata socialista a las elecciones europeas": "No buscan argumentar políticamente solo destruir a una persona".

De hecho, ha considerado que el PP "es un partido que abraza la violencia en Palestina y en Gaza y que está a favor del posicionamiento del gobierno de Netanyahu en ese ataque indiscriminado contra la población palestina, en contra del reconocimiento de los dos estados" e insiste "son un partido que está abrazando la violencia en Gaza".

Muñoz ha aseverado que "esta violencia institucional ya fue utilizada por el PP contra Leire Pajín a quien sometieron a un examen de valencianía que no era sino una humillación para intentar destruir a la persona".

COMPROMÍS CRITICA A RIBERA

Por su parte, aunque no apoyará la reprobación, Compromís ha presentado una enmienda de sustitución a la propuesta del PP. "Creo que una reprobación de un candidato no es la mejor manera de atender los intereses valencianos", ha señalado.

Y de hecho, la diputada Paula Espinosa ha remarcado: "Si les interesara l'Albufera, no querrían la ampliación del poder valenciano". "Consideramos que esta propuesta es electoralista a más no poder de cara a las elecciones europeas y esa no es manera de salvar l'Albufera".

Sin embargo, ha considerado que las aportacionees a la laguna "no están llegando" y ha apuntado que se está incumpliendo el convenio firmado por el consistorio y el Consell del Botànic.