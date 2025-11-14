PP y Vox elevan al pleno de Alicante la modificación de créditos para instalar zonas de sombra y otros proyectos

ALICANTE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han aprobado este viernes en la comisión de Hacienda el quinto expediente de modificación de créditos del presupuesto municipal de Alicante de 2025 por valor de 5.041.720 euros para actuaciones como instalar zonas de sombra en la avenida de la Constitución, ejecutar proyectos como la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento o la reforma de los antiguos cines Aba6 y convertirlos en un espacio cultural de producción y ensayo. El punto se debatirá en un pleno extraordinario el miércoles que viene.

Dicha modificación también contempla la adecuación de espacios museográficos en Casa de la Misericordia para el próximo museo internacional en Las Cigarreras y la mejora de pistas deportivas en la Zona Norte, en infraestructuras y en equipamientos culturales. PSPV y EU-Podem han votado en contra, mientras Compromís se ha abstenido, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

De acuerdo con la administración local, la avenida de la Constitución contará con zona de sombra para "mejorar el confort climático" en los meses de calor, "dentro de los sombrajes previstos en la zona centro acordada con Vox y con la Junta de Distrito 1 que se ejecutarán en 2026 tras la aprobación del quinto expediente de modificación de créditos".

EL PP ACUSA AL PSPV DE "POSTUREO"

Desde el equipo de gobierno del PP, la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, cree que la portavoz del PSPV, Ana Barceló, queda "en evidencia cuando se opone a proyectos tan importantes como los que se van a ejecutar gracias a esta modificación de créditos".

"Es increíble que un día se ofrezcan a participar en los presupuestos según el PSOE para aportar supuestas mejoras que necesita Alicante, y de las que aún no han presentado ni una, y al día siguiente voten en contra de proyectos que son necesarios, que son los que piden los ciudadanos y que van a transformar la ciudad para mejor", ha señalado la edil.

Así, ha apuntado: "Es muy triste que hayan entrado en la dinámica que marca el Gobierno socialista de postureo, humo y nula gestión de los problemas reales de los ciudadanos. Ellos verán cómo lo explican a los alicantinos, porque nosotros vamos a seguir fieles al compromiso que adquirimos con ellos al principio del mandato".

De otro lado, la concejala de Hacienda del consistorio ha agradecido a Vox su "apoyo" a este expediente de modificación de créditos y su "predisposición a llegar a acuerdos para sacar proyectos adelante".

VOX: "PASOS IMPORTANTES"

Por su parte, el edil voxista Óscar Castillo ha celebrado que "se estén dando pasos importantes en lo que respecta al cumplimiento de los acuerdos" con el PP y, en este caso, "en cuestiones que son demandas directas de los vecinos en las juntas de distrito".

"Hemos trabajado para que sean atendidas a la mayor brevedad posible, por lo que felicitamos a las asociaciones y agradecemos su gran trabajo por el bien común de todos los alicantinos", ha señalado en declaraciones distribuidas a los medios.

Y ha agregado: "Siempre nos hemos situado como una oposición útil y constructiva para los alicantinos, alejados de posiciones destructivas como las de la extrema izquierda que buscan paralizar la ciudad y sumirla en el caos, que es el único modelo válido para ellos. Vamos a seguir trabajando en esta línea, con lealtad a los alicantinos y exigiendo al PP que cumpla con lo pactado y, entonces, trabajaremos también para que Alicante tenga los presupuestos para 2026 que la ciudad necesita y los alicantinos merecen".

CRÍTICAS DE PSPV, COMPROMÍS Y EU-PODEM

Desde el PSPV, que ha votado en contra de la modificación, la edil Silvia Castell considera que esta medida "no es más que otro ejercicio de trilerismo contable" del alcalde Luis Barcala, "con Vox como cómplice necesario". "Se van poniendo y quitando proyectos que nunca se ejecutan por la mala gestión del alcalde y todo por tragar con las imposiciones de la ultraderecha", ha aseverado.

En declaraciones distribuidas a la prensa, la concejala socialista ha indicado que "otra vez" se está produciendo el "juego de la bolita de un trilero": "Se prometió que la obra del pabellón de Tómbola empezaría este año con tres millones de euros de fondos municipales. Como no se ha hecho nada y se ha renunciado al proyecto, nos dicen ahora que con ese dinero se hará la reforma de los Aba6, pero es que la obra de los Aba6 ya se incluyó en el presupuesto de 2024".

"La concejala Beldjilali fue incluso a la puerta del edificio a hacerse fotos y proclamó orgullosa que la obra acabaría en 2025. ¿Y qué se ha hecho? Nada. Hoy nos dice que para el año que viene. Su credibilidad está al nivel de la de Barcala. Ninguna", ha señalado Castell.

Respecto a la reforma de los Aba6, Castell ha afirmado que "el gobierno municipal se ha visto obligado ahora a volver a presupuestar la obra porque, de lo contrario, se perderían los 654.551 euros de subvención del Plan Planifica" de la Diputación de Alicante.

Asimismo, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, considera que "esta modificación vuelve a poner en evidencia la chapuza de presupuesto que pactaron PP y Vox". "No estamos en contra de reparar ascensores que llevan meses estropeados, aunque entendemos que el mantenimiento es una responsabilidad cotidiana del equipo de gobierno", ha añadido.

"Lo que estamos observando es cómo PP y Vox están dejando abandonadas las infraestructuras, las plazas y las calles para que, una vez deterioradas, puedan repartir negocio con su remodelación", ha valorado en declaraciones distribuidas a los medios.

Así, los ediles de Compromís decidirán su voto a favor o en contra "siempre que antes del pleno de aprobación" les "detallen las partidas", "enseñen los proyectos" e informen "del grado de ejecución". "Estamos hartos de las mentiras, de los titulares y del gobierno escaparate que han montado PP y Vox", ha apostillado.

Finalmente, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha asegurado que este expediente "no responde a una planificación real, sino a la necesidad de parchear proyectos fallidos como el pabellón de Tómbola y a las limitaciones del plan económico-financiero (PEF) impuesto por la mala gestión del propio PP".

En un comunicado, la coalición ha señalado que critica "que se liberen más de tres millones de euros de inversiones abandonadas y que se prioricen proyectos de escaparate que no son urgentes, mientras siguen sin atenderse las necesidades sociales y de los barrios".

"Este expediente mezcla cosas necesarias con proyectos que no han sido participados ni responden a las urgencias de Alicante. Sin un modelo de ciudad claro, solo se pueden esperar más improvisaciones. Por eso votamos en contra", ha zanjado Copé.