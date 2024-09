PP y Vox rechazan reprobar al edil de Seguridad por sus comentarios "racistas" sobre el crimen de Mocejón

Antonio Ortolá asegura que "el que tiene boca se equivoca" y que pidió disculpas



CASTELLÓ, 26 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El Pleno del Ayuntamiento de Castelló, con los votos en contra del equipo de gobierno -PP y Vox-, ha rechazado una moción de Compromís en la que solicitaba la reprobación del concejal de Seguridad, Antonio Ortolá (Vox), por "difundir información falsa y racista" en unos comentarios en redes sociales sobre el crimen de Mocejón (Toledo), en los que llegó a asegurar que el presunto autor era de origen magrebí.

Dicha moción, en la que también se instaba a la alcaldesa a retirar las competencias en materia de seguridad de dicho concejal, solo ha contado con el voto favorable de Compromís y PSPV.

El portavoz de Compromís, Ignasi García, ha señalado que la extrema derecha aprovechó la muerte de un joven en Mocejón (Toledo) para "lanzar su discurso racista, intentando relacionar esto con la inmigración". "Lo que se dijo respecto a que el asesino era de origen magrebí era mentira, y uno de los que difundió estos mensajes basados en información falsa fue Antonio Ortolá en redes sociales, lo que no ha supuesto ninguna crítica o reprobación por parte de ningún miembro del gobierno de la ciudad", la lamentado.

"Ortolá, cuando se evidenció que -estos comentarios- podrían ser constitutivos de delito de odio, los borró y pidió disculpas por decir información falsa, pero no por los comentarios racistas", ha subrayado Garcia, quien ha instado a alcaldesa a retirar las competencias del edil "por difundir mensajes de odio con noticias falsas".

El concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, ha apuntado que "una cosa es metir y otra es equivocarse". "El que tiene boca se equivoca y en Mocejón fue asesinado un menor español por otro español y, confundido por los medios de comunicación y periodistas que yo tenía en alta estima, colgé en X lo que todos daban por cierto, es decir, el origen del asesino, que luego no estaba contrastado, y, ante las dudas, retiré el tuit y solo una persona hizo una captura de esa publicación", ha explicado.

Según ha indicado, esa misma persona le preguntó por la red si se iba a disculpar, la cual -ha señalado- recibió en redes por su parte la respuesta de que pedía disculpas y procedió a borrar el tuit. "En mi encontrarán una persona transparente y si me equivoco, lo digo, pero ustedes no piden perdón por sus errores", ha añadido dirigiéndose a la oposición

"NO VAMOS A CALLAR"

"No vamos a callar con esto lo que está ocurriendo en las calles de España si es lo que pretenden, pues la mayor preocupación de los españoles, según el CIS, es la inmigración ilegal, y no conseguirán amordazarnos ni callarnos, pues nos van a oir decir una y otra vez lo que es una verdad inapelable", ha destacado Ortolá, y ha recordado que un grupo de música exhibió unos "graves" insultos contra él en el Rototom, y ha preguntado a la oposición si iban a condenar esos hechos.

El socialista José Luis López ha resaltado en su intervención que Antonio Ortolá "no pasará a la historia por su gestión, cargada de humo y propaganda, sino por afirmaciones cargadas de odio", y dirigiéndose al concejal de Seguridad le ha recriminado que "haya lanzado a veces acusaciones muy graves con datos que no eran ciertos".

"Reprobamos al señor Ortola y la conducta del PP, y en particular de la alcaldesa, Begoña Carrasco, porque es grave que no le hayan pedido explicaciones a Vox por estas declaraciones", ha manifestado López, quien ha pedido a la alcaldesa que tome medidas "de inmediato" y "no se convierta en cómplice de los discursos de odio de la ultraderecha". "Si no dimite el señor Ortolá, lo debería de cesar de inmediato la alcaldesa", ha añadido.

El 'popular' Vicent Sales ha afirmado que el delito de mentir no existe, pues "cualquier persona tiene libertad para mentir excepto cuando declara ante un juez, y lo que escribió Antonio Ortolá no es verdad, y así lo reconoció él, pero no había voluntad de mentir ni de engañar", y ha recordado al concejal de Seguridad que "hay que ser rigurosos a la hora de compartir noticias".

Ignasi Garcia ha señalado en su turno de réplica que Ortolá no debería mentir y, además, "no ha pedido perdón por los comentarios racistas". "La historia es si se puede mantener en esta Concejalía a alguien que no condena los comentarios racistas, que no acude a la mesa contra la violencia de género o que llama rebaño de colorines a los homosexuales", ha reseñado.