El PPCV se coordina en Congreso y Senado para "defender los intereses" valencianos ante el Gobierno de España

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV y 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que "el PPCV es un partido reivindicativo que se coordina para defender los intereses de la Comunitat Valenciana ante el Gobierno de España en el Congreso y Senado".

Los diputados y senadores del PPCV en el Congreso y Senado han celebrado una jornada de trabajo en Valencia para preparar el próximo periodo de sesiones.

La secretaria general del PP en el Congreso, Macarena Montesinos, ha explicado que "se trata una puesta en común del trabajo realizado y preparar las líneas de actuación del futuro para hacer seguimiento al Gobierno y coordinar las iniciativas de carácter territorial, en consonancia con la acción del Consell, para demandar al Gobierno de España todo aquello que necesita nuestra Comunitat y que nos tiene totalmente relegados".

Carlos Mazón ha señalado que "lo lamentable es que el partido socialista de aquí se queje cuando el PP defiende nuestra tierra y nos llama llorones o niños malcriados cuando reivindicamos lo que necesita nuestra tierra".

"Exigimos todas y cada una de las inversiones que nos corresponden, que son de justicia y el Gobierno de Sánchez nos sigue negando. Con propuestas concretas, con reivindicaciones irrenunciables, el PP sigue gobernando en la Comunitat Valenciana, tomando decisiones y sigue pidiendo que el Gobierno de España que deje de insultarnos de una vez por todas", ha aseverado.

El presidente de los 'populares' ha señalado que "ya no hay un gobierno de la Generalitat que se arrodilla y se calla, que no reclama y no reivindica lo que le corresponde a la Comunitat Valenciana. Por eso, el partido que da apoyo al Consell es un partido reivindicativo, que se organiza, con peso en las cámaras".

Asimismo, Carlos Mazón ha recalcado que "hay asuntos urgentes que no pueden esperar más". "Con un Gobierno que le niega la financiación que necesitamos para sostener nuestra sanidad, la educación o los servicios sociales. Nos niega el agua, sigue recortando los trasvases, relega a la provincia de Alicante al último puesto de todos en los presupuestos, año tras año, que no reacciona y no anuncia nada ante la situación de Ford, de la cerámica, con las Cercanías abandonadas, sin financiación, sin infraestructuras básicas o mínimamente cubiertas como el soterramiento de las vías del tren en Alfafar", ha reprochado.

SOCIOS "PRIORITARIOS": LOS CIUDADANOS

"Nuestros socios prioritarios son los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Tenemos la mano tendida a todos los grupos permanentemente para seguir avanzando en cuestiones positivas para los valencianos", ha agregado.

Por último, Mazón ha considerado que "el PSOE no hace nada por nuestra tierra, ni siquiera teniendo una ministra valenciana. Por no aprobar ni siquiera han aprobado los médicos extracomunitarios que necesitamos".