El PPCV exige al Gobierno una revisión "profunda" del Ingreso Mínimo Vital para que "cumpla de verdad su función"

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Les Corts, Elena Bastidas - PPCV

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Les Corts, Elena Bastidas, ha reclamado al Gobierno de España "una revisión profunda del Ingreso Mínimo Vital (IMV)" para que esta prestación "cumpla de verdad su función de apoyo a las familias más vulnerables".

Así consta en una iniciativa parlamentaria en la que el GPP pide que se evalúe el impacto real del IMV para "saber si sirve para reducir la pobreza o, como parece, se ha convertido en una trampa que perpetúa la dependencia", ha subrayado la diputada, según ha indicado la formación política en un comunicado.

La diputada 'popular' ha manifestado que, "cinco años después de su implantación, el Ingreso Mínimo Vital sólo llega al 12,2 por ciento de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España y al 11% en la Comunitat Valenciana", lo que, a su juicio, "demuestra una gestión deficiente y un fracaso social".

Según Bastidas, "la falta de medios, la excesiva burocracia y la ausencia de coordinación entre administraciones han provocado que muchas familias desistan de solicitar una ayuda que debería garantizar su dignidad y favorecer su inclusión".

Por ello, el GPP propone "incorporar itinerarios de inserción laboral vinculados al IMV, con especial atención a la pobreza infantil, para romper el círculo de la exclusión y dar oportunidades reales a las personas".

La iniciativa también plantea "reforzar la Renta Valenciana de Inclusión para dar cobertura a los colectivos que quedan fuera del IMV y así ofrecer una red de protección más amplia, eficaz y humana", ha defendido.

"El Gobierno debe dejar de conformarse con los titulares y empezar a asumir responsabilidades con políticas sociales que realmente funcionen. No se trata de repartir subsidios, sino de construir caminos de integración y esperanza para quienes más lo necesitan", ha concluido.