El PPCV insta a la Generalitat a reclamar la cogestión del IMV aprovechando las "concesiones" de Sánchez a Cataluña

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Política Social del PPCV en Les Corts Valencianes, Elena Bastidas, ha instado a la Generalitat Valenciana a que ponga en marcha "todas las iniciativas necesarias" para poder cogestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprovechando "la deriva del Gobierno y el nivel de concesiones" del líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, realizadas a Cataluña.

Bastidas ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que pide al Consell que inste al Gobierno a la firma "con carácter inmediato" de la cogestión del ingreso mínimo vital, en los términos previstos en el propio Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, según recoge el PPCV en un comunicado.

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular ha recalcado que en 2021 la entonces consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, "se comprometieron a tenerlo firmado" pero ha lamentado que "no lo han hecho", además de criticado que Compromís "se ha callado y no lo ha pedido dentro del acuerdo del PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez". "Le regala la investidura a cambio de nada", ha afeado a la coalición.

"Hace más de tres años el gobierno de Sánchez aprobó la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, un recurso social para todo el territorio nacional muy necesario en el momento de precariedad económica que vivimos y muy importante para combatir situaciones de pobreza extrema y ayudar a las familias más vulnerables a salir de ese estado", ha argumentado.

Bastidas ha reconocido la "complejidad administrativa" que comporta la puesta en marcha de una prestación de estas características y, por ello, ha insistido en que necesita una estructura administrativa "ágil y cercana" que permita una evaluación y un seguimiento "puntual" del expediente social del beneficiario. "Es evidente que esto no lo está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez", ha remarcado.

"Varios años después desde la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, nos encontramos con una situación preocupante en su gestión, que está provocando frustración y más pobreza, dejando a cientos de miles de personas atrás con un horizonte de futuro desolador, justo lo contrario que pretendía solucionar", ha continuado.

La diputada del PPCV ha asegurado que con los datos que ofrece el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones "se demuestran que no se cumplen los objetivos para los que se puso en marcha esa ayuda". Frente a esta situación, ha garantizado que los 'populares' "van a seguir defendiendo la igualdad de todos los españoles y no puede ser que sí que se vaya a firmar y traspasar ya con Cataluña y no con el resto de comunidades autónomas".

"Para Sánchez está claro que hay españoles de primera y españoles de segunda y no tiene en cuenta la complicada situación por la que están pasando algunas familias. Solo piensa en él y en mantener su sillón", ha finalizado.