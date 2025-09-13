El PPCV pide al Gobierno que declare el Valencia Digital Summit como Acontecimiento de Excepcional Interés Público

VALÈNCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en Les Corts ha pedido al Gobierno de España que declare el Valencia Digital Summit (VDS) como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) por "su impacto económico directo, indirecto e inducido, estimado en 20,3 millones de euros", y por "su capacidad para generar oportunidades de inversión por valor de más de 480 millones de euros para startups participantes".

Así lo ha informado la diputada 'popular' Andrea Gigante, quien ha subrayado que este encuentro "se ha consolidado, desde su primera edición en 2018, como uno de los eventos tecnológicos más relevantes del panorama europeo". "Contribuye de forma decisiva a posicionar a la ciudad de València como un referente internacional en innovación, emprendimiento y atracción de talento", ha remarcado, según ha indicado la formación política en un comunicado.

Gigante ha destacado que el VDS "ha contribuido a la creación de empleo equivalente a 1.853 puestos mensuales a tiempo completo y ha tenido un efecto total en el PIB de 9,3 millones de euros".

"Ha actuado como catalizador de inversión, con una proyección de más de 480 millones de euros en financiación para startups participantes. Desde 2018, las startups vinculadas al evento han recaudado más de 18.400 millones de euros", ha agregado.

Para la octava edición del evento, que se celebrará los próximos 22 y 23 de octubre en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, el partido considera que este reconocimiento oficial por parte del Gobierno de España sería "rotundamente significativo como herramienta que aporte beneficios fiscales al tejido empresarial valenciano que quiere involucrarse en dicho evento, lo que fomenta la participación del sector privado y ofrece a las empresas colaboradoras un conjunto de incentivos fiscales".